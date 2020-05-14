{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Банки по новым кредитам под 2% планируют выдать бизнесу до 250 млрд рублей

В ЦБ также уточнили, что бизнес может одновременно взять кредит под 0% и под 2% годовых на зарплату

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Российские банки по новым кредитам под 2% годовых для бизнеса планируют выдать до 250 млрд рублей. Об этом сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе бизнес-омбудсмена Бориса Титова со ссылкой на слова руководителя службы Банка России по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Михаила Мамуты.

"По словам представителя ЦБ, банки рассчитывают выдать по этой программе до 250 млрд рублей", - сказали в пресс-службе по итогам онлайн-совещания Мамуты и Титова.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

Кредиты под 0% и под 2% годовых

Программа выдачи беспроцентных зарплатных кредитов не противоречит новой программе кредитования под 2% годовых, они могут быть получены бизнесом одновременно, сообщил Михаил Мамута.

"Уже действующая программа выдачи зарплатных кредитов под 0% и вновь объявленная программа по выдаче кредитов под 2% не противоречат друг другу, а скорее перетекают друг в друга. Запрета на получение двух кредитов одновременно не существует. Если не произойдет изменений, то нынешняя программа правительства в проекте предполагает возможность рефинансирования и тех кредитов, которые выдавались под 0%", - сказал Мамута.

Объем заявок

Объем заявок по программе выдачи зарплатных кредитов под 0% годовых для бизнеса при сохранении спроса и динамики обращений к концу июня может приблизиться к лимиту в 150 млрд рублей.

"Мамута сообщил, что по программе 0% коммерческие банки приняли заявки суммарно на 105 млрд рублей, из которых одобрено 54 млрд рублей, а уже подписано кредитных договоров на сумму около 27 млрд рублей. В ЦБ ожидают, что если спрос и динамика обращений предпринимателей, а также уровень одобрения банков по зарплатным кредитам не изменится, то к концу июня объем заявок может приблизиться к лимиту в 150 млрд рублей", - сказали в пресс-службе.

При этом Титов отметил, что мониторинг его аппарата "не дает поводов для особого оптимизма". "Вот, например, отдельно взятая Волгоградская область - обследовали 8 крупнейших банков, из них только ВТБ и Сбербанк показали одобрение на уровне около 50%, у остальных гораздо меньше. В других регионах наши исследования показывают, что помощью могут воспользоваться не более 30-40% из потенциальных получателей. Миллиардами оперировать, конечно, можно, но, с точки зрения бизнеса, ситуация от идеала очень далека", - отметил Титов.

Мамута заверил, что вторая часть программы пойдет лучше. "Потому что планируется, что гарантия со стороны ВЭБ будет повышена с 75% до 85%. Соответственно, и уровень одобрения со стороны банков ожидаем выше, чем по текущему зарплатному проекту", - уточнил он.

Сотрудничество с бизнес-омбудсменами

Банк России намерен просить коммерческие банки наладить сотрудничество с региональными бизнес-омбудсменами по вопросам жалоб предпринимателей, связанных с выдачей "антикризисных" зарплатных кредитов.

"Михаил Мамута сообщил, что у территориальных подразделений ЦБ уже налажено хорошее взаимодействие с региональными бизнес-омбудсменами, но в ближайшее время в коммерческие банки с копией в территориальные подразделения ЦБ будут направлены дополнительные письма с рекомендациями наладить системное сотрудничество с региональными бизнес-омбудсменами по вопросам жалоб предпринимателей, связанных с выдачей "антикризисных" кредитов, и реструктуризации уже имеющихся", - сообщили в пресс-службе.

На эту тему
Нерабочие дни завершены, но борьба с эпидемией продолжится. Главное из обращения Путина

Помимо реакции на жалобы, в рамках сотрудничества филиалы ЦБ будут предоставлять региональным уполномоченным обобщенную информацию о количестве поданных заявок и степени их удовлетворения, добавили в пресс-службе.

Ранее правительство РФ запустило программу по выдаче беспроцентных кредитов на выплату зарплаты предприятиям из наиболее пострадавших отраслей. Объем кредита рассчитывается исходя из одного минимального размера оплаты труда (сегодня в РФ это 12 130 руб.) на каждого сотрудника в штате компании. Президент РФ Владимир Путин 11 мая предложил запустить новую программу: кредит будет выдаваться в размере одного МРОТ на каждого работника за шесть месяцев, ставка составит 2%, остальное субсидирует государство, которое также дает гарантию на 85% объема кредита, срок погашения - 1 апреля 2021 года.

Обращения бизнеса о кредитных каникулах

Российские банки в среднем одобрили 72% обращений бизнеса о предоставлении кредитных каникул в связи с пандемией коронавируса (программа реструктуризации по 106-ФЗ). 

"Общая сумма уже проведенных реструктуризаций кредитов малым и средних предприятиям по собственным программам банков и по 106-ФЗ - 342 млрд рублей. Но мы сами видим, что уровень реструктуризации по разным банкам совершенно разный. В среднем по 106-ФЗ он находится на уровне 72% от числа поступивших заявлений", - сказал Мамута.

Мамута отметил, что ЦБ может подключаться по сигналу уполномоченного и общаться с конкретными банками. "Если у банка наблюдается сильное отклонение от уровня одобрения по системе в целом, будем с ним работать", - цитирует его пресс-служба.

Президент РФ Владимир Путин 3 апреля подписал закон о праве граждан, индивидуальных предпринимателей, а также представителей малого и среднего бизнеса, пострадавших из-за эпидемии коронавируса, на кредитные каникулы (106-ФЗ).

В соответствии с законом, заемщики могут обратиться к кредитору с требованием установить кредитные каникулы до шести месяцев, если их доходы за предшествующий месяц снизились на 30% и более по сравнению со среднемесячными доходами предыдущего года. Обратиться за кредитными каникулами можно до 30 сентября 2020 года.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Санатории в РФ после снятия введенных ограничений прогнозируют повышение цен на путевки
Представители отрасли считают, что новые рекомендации по организации работы учреждений сделают отдых безопасным
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС