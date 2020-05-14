Банки по новым кредитам под 2% планируют выдать бизнесу до 250 млрд рублей

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Российские банки по новым кредитам под 2% годовых для бизнеса планируют выдать до 250 млрд рублей. Об этом сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе бизнес-омбудсмена Бориса Титова со ссылкой на слова руководителя службы Банка России по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Михаила Мамуты.
"По словам представителя ЦБ, банки рассчитывают выдать по этой программе до 250 млрд рублей", - сказали в пресс-службе по итогам онлайн-совещания Мамуты и Титова.
Кредиты под 0% и под 2% годовых
Программа выдачи беспроцентных зарплатных кредитов не противоречит новой программе кредитования под 2% годовых, они могут быть получены бизнесом одновременно, сообщил Михаил Мамута.
"Уже действующая программа выдачи зарплатных кредитов под 0% и вновь объявленная программа по выдаче кредитов под 2% не противоречат друг другу, а скорее перетекают друг в друга. Запрета на получение двух кредитов одновременно не существует. Если не произойдет изменений, то нынешняя программа правительства в проекте предполагает возможность рефинансирования и тех кредитов, которые выдавались под 0%", - сказал Мамута.
Объем заявок
Объем заявок по программе выдачи зарплатных кредитов под 0% годовых для бизнеса при сохранении спроса и динамики обращений к концу июня может приблизиться к лимиту в 150 млрд рублей.
"Мамута сообщил, что по программе 0% коммерческие банки приняли заявки суммарно на 105 млрд рублей, из которых одобрено 54 млрд рублей, а уже подписано кредитных договоров на сумму около 27 млрд рублей. В ЦБ ожидают, что если спрос и динамика обращений предпринимателей, а также уровень одобрения банков по зарплатным кредитам не изменится, то к концу июня объем заявок может приблизиться к лимиту в 150 млрд рублей", - сказали в пресс-службе.
При этом Титов отметил, что мониторинг его аппарата "не дает поводов для особого оптимизма". "Вот, например, отдельно взятая Волгоградская область - обследовали 8 крупнейших банков, из них только ВТБ и Сбербанк показали одобрение на уровне около 50%, у остальных гораздо меньше. В других регионах наши исследования показывают, что помощью могут воспользоваться не более 30-40% из потенциальных получателей. Миллиардами оперировать, конечно, можно, но, с точки зрения бизнеса, ситуация от идеала очень далека", - отметил Титов.
Мамута заверил, что вторая часть программы пойдет лучше. "Потому что планируется, что гарантия со стороны ВЭБ будет повышена с 75% до 85%. Соответственно, и уровень одобрения со стороны банков ожидаем выше, чем по текущему зарплатному проекту", - уточнил он.
Сотрудничество с бизнес-омбудсменами
Банк России намерен просить коммерческие банки наладить сотрудничество с региональными бизнес-омбудсменами по вопросам жалоб предпринимателей, связанных с выдачей "антикризисных" зарплатных кредитов.
"Михаил Мамута сообщил, что у территориальных подразделений ЦБ уже налажено хорошее взаимодействие с региональными бизнес-омбудсменами, но в ближайшее время в коммерческие банки с копией в территориальные подразделения ЦБ будут направлены дополнительные письма с рекомендациями наладить системное сотрудничество с региональными бизнес-омбудсменами по вопросам жалоб предпринимателей, связанных с выдачей "антикризисных" кредитов, и реструктуризации уже имеющихся", - сообщили в пресс-службе.
Помимо реакции на жалобы, в рамках сотрудничества филиалы ЦБ будут предоставлять региональным уполномоченным обобщенную информацию о количестве поданных заявок и степени их удовлетворения, добавили в пресс-службе.
Ранее правительство РФ запустило программу по выдаче беспроцентных кредитов на выплату зарплаты предприятиям из наиболее пострадавших отраслей. Объем кредита рассчитывается исходя из одного минимального размера оплаты труда (сегодня в РФ это 12 130 руб.) на каждого сотрудника в штате компании. Президент РФ Владимир Путин 11 мая предложил запустить новую программу: кредит будет выдаваться в размере одного МРОТ на каждого работника за шесть месяцев, ставка составит 2%, остальное субсидирует государство, которое также дает гарантию на 85% объема кредита, срок погашения - 1 апреля 2021 года.
Обращения бизнеса о кредитных каникулах
Российские банки в среднем одобрили 72% обращений бизнеса о предоставлении кредитных каникул в связи с пандемией коронавируса (программа реструктуризации по 106-ФЗ).
"Общая сумма уже проведенных реструктуризаций кредитов малым и средних предприятиям по собственным программам банков и по 106-ФЗ - 342 млрд рублей. Но мы сами видим, что уровень реструктуризации по разным банкам совершенно разный. В среднем по 106-ФЗ он находится на уровне 72% от числа поступивших заявлений", - сказал Мамута.
Мамута отметил, что ЦБ может подключаться по сигналу уполномоченного и общаться с конкретными банками. "Если у банка наблюдается сильное отклонение от уровня одобрения по системе в целом, будем с ним работать", - цитирует его пресс-служба.
Президент РФ Владимир Путин 3 апреля подписал закон о праве граждан, индивидуальных предпринимателей, а также представителей малого и среднего бизнеса, пострадавших из-за эпидемии коронавируса, на кредитные каникулы (106-ФЗ).
В соответствии с законом, заемщики могут обратиться к кредитору с требованием установить кредитные каникулы до шести месяцев, если их доходы за предшествующий месяц снизились на 30% и более по сравнению со среднемесячными доходами предыдущего года. Обратиться за кредитными каникулами можно до 30 сентября 2020 года.