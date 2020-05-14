Банки по новым кредитам под 2% планируют выдать бизнесу до 250 млрд рублей

"По словам представителя ЦБ, банки рассчитывают выдать по этой программе до 250 млрд рублей", - сказали в пресс-службе по итогам онлайн-совещания Мамуты и Титова.

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Российские банки по новым кредитам под 2% годовых для бизнеса планируют выдать до 250 млрд рублей. Об этом сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе бизнес-омбудсмена Бориса Титова со ссылкой на слова руководителя службы Банка России по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Михаила Мамуты.

Кредиты под 0% и под 2% годовых

Программа выдачи беспроцентных зарплатных кредитов не противоречит новой программе кредитования под 2% годовых, они могут быть получены бизнесом одновременно, сообщил Михаил Мамута.

"Уже действующая программа выдачи зарплатных кредитов под 0% и вновь объявленная программа по выдаче кредитов под 2% не противоречат друг другу, а скорее перетекают друг в друга. Запрета на получение двух кредитов одновременно не существует. Если не произойдет изменений, то нынешняя программа правительства в проекте предполагает возможность рефинансирования и тех кредитов, которые выдавались под 0%", - сказал Мамута.

Объем заявок

Объем заявок по программе выдачи зарплатных кредитов под 0% годовых для бизнеса при сохранении спроса и динамики обращений к концу июня может приблизиться к лимиту в 150 млрд рублей.

"Мамута сообщил, что по программе 0% коммерческие банки приняли заявки суммарно на 105 млрд рублей, из которых одобрено 54 млрд рублей, а уже подписано кредитных договоров на сумму около 27 млрд рублей. В ЦБ ожидают, что если спрос и динамика обращений предпринимателей, а также уровень одобрения банков по зарплатным кредитам не изменится, то к концу июня объем заявок может приблизиться к лимиту в 150 млрд рублей", - сказали в пресс-службе.

При этом Титов отметил, что мониторинг его аппарата "не дает поводов для особого оптимизма". "Вот, например, отдельно взятая Волгоградская область - обследовали 8 крупнейших банков, из них только ВТБ и Сбербанк показали одобрение на уровне около 50%, у остальных гораздо меньше. В других регионах наши исследования показывают, что помощью могут воспользоваться не более 30-40% из потенциальных получателей. Миллиардами оперировать, конечно, можно, но, с точки зрения бизнеса, ситуация от идеала очень далека", - отметил Титов.

Мамута заверил, что вторая часть программы пойдет лучше. "Потому что планируется, что гарантия со стороны ВЭБ будет повышена с 75% до 85%. Соответственно, и уровень одобрения со стороны банков ожидаем выше, чем по текущему зарплатному проекту", - уточнил он.

Сотрудничество с бизнес-омбудсменами

Банк России намерен просить коммерческие банки наладить сотрудничество с региональными бизнес-омбудсменами по вопросам жалоб предпринимателей, связанных с выдачей "антикризисных" зарплатных кредитов.

"Михаил Мамута сообщил, что у территориальных подразделений ЦБ уже налажено хорошее взаимодействие с региональными бизнес-омбудсменами, но в ближайшее время в коммерческие банки с копией в территориальные подразделения ЦБ будут направлены дополнительные письма с рекомендациями наладить системное сотрудничество с региональными бизнес-омбудсменами по вопросам жалоб предпринимателей, связанных с выдачей "антикризисных" кредитов, и реструктуризации уже имеющихся", - сообщили в пресс-службе.