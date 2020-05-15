ВЦИОМ: число работающих удаленно россиян во время пандемии возросло в восемь раз

Из них 60% - это специалисты с высшим образованием, работающие в бюджетной сфере

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Доля россиян, работающих удаленно, во время режима самоизоляции из-за коронавируса возросла в восемь раз. Об этом свидетельствуют данные совместного аналитического доклада ВЦИОМ и Social Business Group, имеющегося в распоряжении ТАСС.

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"Распространение коронавируса активизировало переход россиян на удаленный режим работы: до пандемии так трудились только 2% опрошенных, а перешли к нему полностью или частично уже 16%", - отмечают авторы исследования. Основные категории работников на удаленке - специалисты с высшим образованием, работающие в бюджетной сфере - 60%, в том числе 47% перешли на удаленку полностью, а 13% - частично. Среди специалистов с высшим образованием, занятых в коммерческом секторе, на "удаленку" перешел 51% опрошенных. Суммарная доля работников, исполняющих в настоящее время свои обязанности дистанционно, различается в крупных, средних и малых населенных пунктах. В Москве и Санкт-Петербурге она равна 29%, в городах-миллионниках - 21%, на селе - 10%. Для трети россиян режим занятости в связи с пандемией остался неизменным. Преимущества и минусы "удаленки" Среди перешедших на удаленную работу респондентов 60% оценивают свой опыт отрицательно, а 36% - положительно. Преимущества работы из дома россияне связывают в первую очередь с отсутствием необходимости тратить время на дорогу и гибким графиком, недостатки - с тем, что специфика деятельности требует непосредственного контакта с людьми, а также сложностями самоорганизации в домашних условиях.

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