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ВЦИОМ: число работающих удаленно россиян во время пандемии возросло в восемь раз

Из них 60% - это специалисты с высшим образованием, работающие в бюджетной сфере
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© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Доля россиян, работающих удаленно, во время режима самоизоляции из-за коронавируса возросла в восемь раз. Об этом свидетельствуют данные совместного аналитического доклада ВЦИОМ и Social Business Group, имеющегося в распоряжении ТАСС.

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"Распространение коронавируса активизировало переход россиян на удаленный режим работы: до пандемии так трудились только 2% опрошенных, а перешли к нему полностью или частично уже 16%", - отмечают авторы исследования.

Основные категории работников на удаленке - специалисты с высшим образованием, работающие в бюджетной сфере - 60%, в том числе 47% перешли на удаленку полностью, а 13% - частично. Среди специалистов с высшим образованием, занятых в коммерческом секторе, на "удаленку" перешел 51% опрошенных. Суммарная доля работников, исполняющих в настоящее время свои обязанности дистанционно, различается в крупных, средних и малых населенных пунктах. В Москве и Санкт-Петербурге она равна 29%, в городах-миллионниках - 21%, на селе - 10%.

Для трети россиян режим занятости в связи с пандемией остался неизменным.

Преимущества и минусы "удаленки"

Среди перешедших на удаленную работу респондентов 60% оценивают свой опыт отрицательно, а 36% - положительно. Преимущества работы из дома россияне связывают в первую очередь с отсутствием необходимости тратить время на дорогу и гибким графиком, недостатки - с тем, что специфика деятельности требует непосредственного контакта с людьми, а также сложностями самоорганизации в домашних условиях.

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Участники опроса, которым удаленный режим не нравится, в трех из десяти случаев утверждают, что их работа требует прямого контакта с людьми. Также 15% представителей данной группы указывают на то, что дома им сложно сосредоточиться. По мнению 11% опрошенных, полноценно работать на удаленке невозможно, а каждому десятому просто надоело сидеть дома. Еще 8% не симпатизируют удаленному режиму из-за увеличения объема работы, 7% - из-за сложностей совмещения рабочего и частного пространства, столько же - по причине плохого интернета или маломощного компьютера.

Согласно данным, не работают в настоящее время 54% взрослых россиян. В эту группу попали как респонденты, которые не работали до введенных ограничений (например, пенсионеры, учащиеся), так и те, кто утратил возможность работать в связи с наложенными ограничениями. Исследование не позволяет точно определить количество последних. 7% от общего числа участников исследования обозначили свой статус в качестве работающих, при этом также указав на то, что в настоящее время они не работают, а 10% респондентов определили свой статус как "временно неработающие, безработные". "Очевидно, что некоторые из них приобрели такой статус в течение последних полутора месяцев", - указано в докладе.

Цифровые компетенции

По уровню владения цифровыми компетенциями опрошенные россияне разделились на группы с высоким уровнем владения - 30%, выше среднего - 32%, ниже среднего - 18%, с низким уровнем владения - 21%.

Среди самых распространенных цифровых компетенций участники исследования, по собственной оценке, лучше всего освоили фотографирование на телефон или другой гаджет. Умеют это делать очень хорошо - 55%, совсем не умеют - 13%. Выделено также умение искать информацию в интернете (Яндекс, Google, Bing и другое), умеют очень хорошо - 52%, совсем не умеют 15%.

Навыками переписки в различных мессенджерах (Telegram, WhatsApp, Viber, Skype, Microsoft Teams или другими) владеют 49%, совсем не владеют 18%. Умениями проводить финансовые операции в интернете и через мобильный банк владеют 42% против 23%. Работать с антивирусами и другими средствами защиты информации умеют очень хорошо - 19%, совсем нет - 35%, а устанавливать и настраивать программное обеспечение умеют очень хорошо - 16%, совсем не умеют - 41%.

Об опросе

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 30 апреля. В нем приняли участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1,6 тыс. респондентов. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Теги
РоссияОпросы общественного мненияПандемия коронавируса нового типа
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Исследование: зарплата в сфере реализации программ одна из самых высоких на "удаленке"
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