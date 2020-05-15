{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Хуснуллин поручил губернаторам не допускать задолженностей по ЖКХ бюджетными организациями

Вице-премьер также обратил внимание на важность комплексного подхода к улучшению жилищных условий граждан

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин поручил региональным властям не допускать задолженностей по оплате услуг жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) бюджетными организациями. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба вице-премьера по итогам заседания президиума комиссии по региональному развитию.

"Вчера мы подвели итоги отопительного сезона, но уже нужно начинать подготовку к следующему. Я прошу руководителей регионов не допускать задолженностей по оплате услуг ЖКХ бюджетными организациями", - приводит пресс-служба слова вице-премьера.

В ходе заседания Хуснуллин также обратил внимание на важность комплексного подхода к улучшению жилищных условий граждан. По его словам, сюда входит и поддержка льготного ипотечного страхования, и достройка домов для дольщиков, и переселение из аварийного жилья. "Я лично рассматриваю все дома для дольщиков, на которые предлагается выделить финансирование, прошу вас оценить, что вы можете достроить в течение этого и следующего года и представить предложения", - цитирует пресс-служба вице-премьера.

12 мая Хуснуллин поручил губернаторам следить за безопасностью на открывающихся стройках и соблюдать все необходимые меры профилактики по предотвращению распространения коронавируса, особенно с учетом смягчения изоляционного режима.

Теги
РоссияХуснуллин, Марат Шакирзянович
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Минобороны достроило 16 многофункциональных медцентров для борьбы с коронавирусом
Центры позволят одновременно оказывать медпомощь 1 600 пациентам, уточнил глава ведомства Сергей Шойгу
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС