Хуснуллин поручил губернаторам не допускать задолженностей по ЖКХ бюджетными организациями

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин поручил региональным властям не допускать задолженностей по оплате услуг жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) бюджетными организациями. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба вице-премьера по итогам заседания президиума комиссии по региональному развитию.

"Вчера мы подвели итоги отопительного сезона, но уже нужно начинать подготовку к следующему. Я прошу руководителей регионов не допускать задолженностей по оплате услуг ЖКХ бюджетными организациями", - приводит пресс-служба слова вице-премьера.

В ходе заседания Хуснуллин также обратил внимание на важность комплексного подхода к улучшению жилищных условий граждан. По его словам, сюда входит и поддержка льготного ипотечного страхования, и достройка домов для дольщиков, и переселение из аварийного жилья. "Я лично рассматриваю все дома для дольщиков, на которые предлагается выделить финансирование, прошу вас оценить, что вы можете достроить в течение этого и следующего года и представить предложения", - цитирует пресс-служба вице-премьера.

12 мая Хуснуллин поручил губернаторам следить за безопасностью на открывающихся стройках и соблюдать все необходимые меры профилактики по предотвращению распространения коронавируса, особенно с учетом смягчения изоляционного режима.