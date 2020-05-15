Цена июльского фьючерса нефти Brent выросла на 5,1%

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2020 года на лондонской бирже ICE выросла на 5,1% к уровню закрытия предыдущей сессии, до $32,72 за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки на 20:52 мск.

По состоянию на 21:00 мск, нефть марки Brent торговалась на уровне $32,63 за баррель (+4,8%), а сорт WTI рос до $29,62 за баррель (+6,2%).

В свою очередь, курс доллара в ходе валютных торгов Московской биржи замедлил рост до 0,1% и находился на уровне 73,54 руб., а курс евро - на отметке 79,78 руб. (+0,2%).