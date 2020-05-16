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Пандемия коронавируса нового типа

ФНС запустила сервис с информацией о мерах поддержки бизнеса

Для получения такой информации нужно ввести ИНН

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Федеральная налоговая служба (ФНС) России запустила сервис с информацией о мерах поддержки, доступных для предприятий российского бизнеса, пострадавших от распространения коронавируса. Об этом говорится в сообщении на сайте ФНС.

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"Всю информацию о доступных мерах поддержки, которые ФНС России реализует для бизнеса, пострадавшего от распространения коронавирусной инфекции, можно получить в новом сервисе", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для получения информации о доступных мерах поддержки достаточно ввести ИНН. "Сервис отразит все действующие и доступные для налогоплательщика меры поддержки. Он автоматически проверяет возможность получения отсрочки (рассрочки) по уплате налогов и взносов, субсидии для малого и среднего бизнеса, а также действие моратория на банкротство. Если никаких специальных мер для указанной компании не предусмотрено, сервис покажет остальные меры, которые действуют для бизнеса", - говорится на сайте ведомства.

Ранее ФНС запустила специальный сервис для выплаты субсидий малому и среднему бизнесу. По данным ФНС субсидия предоставляется для частичной компенсации затрат организаций и ИП, связанных с осуществлением ими деятельности в условиях ухудшения ситуации в связи с коронавирусом, в том числе на сохранение занятости и оплаты труда своих работников в апреле и мае 2020 года. Размер субсидии рассчитывается исходя из количества работников в марте, умноженного на размер МРОТ (12 130 руб.).

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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