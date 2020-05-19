Бизнес в Крыму получил 2,9 млрд рублей на реструктуризацию кредитов в период пандемии

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая. /ТАСС/. Российский национальный коммерческий банк (РНКБ), являющийся системообразующим в Крыму, в апреле и мае выдал 2,9 млрд рублей на реструктуризацию кредитов предприятиям, пострадавшим от ситуации с пандемией нового коронавируса. Об этом во вторник сообщили ТАСС в пресс-службе кредитной организации.

"Банк одобрил более 1 200 заявок от представителей бизнеса в апреле и мае этого года, и еще около 200 договоров на сумму 0,6 млрд рублей находятся в обработке. При этом более 300 заявок от предприятий, полученных банком, не соответствовали требованиям госпрограмм, и им были предложены собственные банковские программы реструктуризации", - сказали в банке, уточнив, что общая сумма выданных на реструктуризацию кредитов достигла 2,9 млрд рублей.

РНКБ также продолжает прием заявлений по льготным кредитам на зарплаты сотрудникам под 0% годовых. "Более 250 предприятий уже получили финансирование в рамках таких кредитов на общую сумму 319 млн рублей. Еще по более чем 500 предприятиям приняты положительные решения в части выдачи кредитов под 0% на сумму 860 млн рублей. Это позволит десяткам тысяч жителей Республики Крым, города Севастополя и Краснодарского края получать заработную плату своевременно", - отмечается в сообщении.

РНКБ Банк (ПАО) - системообразующий банк Республики Крым со 100-процентным государственным участием, один из крупнейших региональных банков Южного федерального округа. РНКБ обслуживает более 2,2 млн физических лиц и около 85 тысяч корпоративных клиентов.