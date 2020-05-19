{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Бизнес в Крыму получил 2,9 млрд рублей на реструктуризацию кредитов в период пандемии

Также в регионе 250 предприятиям выдали кредиты под 0% годовых на общую сумму 319 млн для выплаты зарплаты сотрудникам

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая. /ТАСС/. Российский национальный коммерческий банк (РНКБ), являющийся системообразующим в Крыму, в апреле и мае выдал 2,9 млрд рублей на реструктуризацию кредитов предприятиям, пострадавшим от ситуации с пандемией нового коронавируса. Об этом во вторник сообщили ТАСС в пресс-службе кредитной организации.

На эту тему
Поэтапное снятие ограничений в России. Проект Роспотребнадзора

"Банк одобрил более 1 200 заявок от представителей бизнеса в апреле и мае этого года, и еще около 200 договоров на сумму 0,6 млрд рублей находятся в обработке. При этом более 300 заявок от предприятий, полученных банком, не соответствовали требованиям госпрограмм, и им были предложены собственные банковские программы реструктуризации", - сказали в банке, уточнив, что общая сумма выданных на реструктуризацию кредитов достигла 2,9 млрд рублей.

РНКБ также продолжает прием заявлений по льготным кредитам на зарплаты сотрудникам под 0% годовых. "Более 250 предприятий уже получили финансирование в рамках таких кредитов на общую сумму 319 млн рублей. Еще по более чем 500 предприятиям приняты положительные решения в части выдачи кредитов под 0% на сумму 860 млн рублей. Это позволит десяткам тысяч жителей Республики Крым, города Севастополя и Краснодарского края получать заработную плату своевременно", - отмечается в сообщении.

РНКБ Банк (ПАО) - системообразующий банк Республики Крым со 100-процентным государственным участием, один из крупнейших региональных банков Южного федерального округа. РНКБ обслуживает более 2,2 млн физических лиц и около 85 тысяч корпоративных клиентов.

Теги
РоссияКрымПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Лидеры ЕАЭС отправили на доработку стратегию развития интеграции до 2025 года
Заседание Высшего Евразийского экономического совета планируется провести в октябре - ноябре в Минске
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС