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Пандемия коронавируса нового типа

Роспотребнадзор допустил продажу в банях упакованных продуктов в ланч-боксах

В обновленных рекомендациях также нет пункта про 20-минутный интервал между сеансами

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Роспотребнадзор скорректировал свои рекомендации по организации работы бань и саун для недопущения распространения коронавируса, допустив продажу упакованных напитков и продуктов в ланч-боксах. Об этом говорится в рекомендациях, опубликованных во вторник на сайте ведомства.

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Роспотребнадзор 13 мая рекомендовал баням и саунам не продавать посетителям напитки и еду, обслуживать их по предварительной записи по сеансам (из расчета 1,5 кв. м в помывочной на одного человека) с временным интервалом не менее 20 минут между сеансами.

В обновленных рекомендациях нет пункта про 20-минутный интервал между сеансами. Также ведомство разрешило "предоставление посетителям только упакованных напитков и готовой пищевой продукции (блюд) исключительно в промышленной упаковке (ланч-боксах) с возможностью разогрева в специально оборудованных местах". Кроме того, посетители смогут приносить с собой только холодные (упакованные) и горячие напитки, однако предлагается запрет на употребление посетителями принесенной пищевой продукции.

Запрет на использование купелей и бассейнов, который был обозначен ранее, сохранился в обновленных рекомендациях.

Режим самоизоляции из-за пандемии коронавируса начался в России с 28 марта. В связи с этим в большинстве регионов была приостановлена работа салонов красоты, косметических, массажных, СПА-салонов, соляриев, бань, саун и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги, предусматривающие очное присутствие гражданина, за исключением услуг, оказываемых дистанционным способом, в том числе с условием доставки, а также услуг, оказываемых на основании лицензии на осуществление медицинской деятельности. Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что общий для всей страны период нерабочих дней завершается с 12 мая. При этом в ряде регионов власти приняли решение о продлении ограничений для нераспространения коронавирусной инфекции.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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