В Ростуризме прокомментировали рекомендации Роспотребнадзора по работе санаториев

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Ряд избыточных требований был изъят из обновленных рекомендаций Роспотребнадзора для санаторно-курортного комплекса в условиях пандемии. Об этом заявила ТАСС руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

"Мы вместе с Роспотребнадзором и Министерством экономического развития завершили совместную работу по корректировке рекомендаций к санаторно-курортному комплексу для старта сезона. Из рекомендаций ушел ряд избыточных требований к бизнесу. Мы благодарны Роспотребнадзору за конструктивную совместную работу", - сказала Догузова.

Ростуризм продолжает обсуждать с коллегами и представителями отрасли "сбалансированные требования по выходу из карантинных мер для всех субъектов отрасли и видов размещения", отметила она.

Роспотребнадзор 20 мая опубликовал обновленные рекомендации для работы российского санаторно-курортного комплекса. Из них следует, что прием граждан в санатории возможен только при наличии у них отрицательных результатов теста на новую коронавирусную инфекцию, а также при отсутствии контактов с заразившимися в течение двух недель до даты отъезда. При прибытии в санаторий, а в последующем ежедневно, отдыхающий должен проходить термометрию. В случае выявления повышенной температуры или других признаков ОРВИ человека изолируют.

Кроме того, Роспотребнадзор рекомендует руководителям курортных и санаторных учреждений не допускать к работе сотрудников без справок об отсутствии у них новой коронавирусной инфекции, а также обеспечить их еженедельное тестирование на наличие вируса.

Санаториям, у которых есть пляжи, рекомендовано рассчитывать их вместимость с учетом необходимости поддерживать социальную дистанцию. Питание для ограничения контактов постояльцев должно быть организовано по номерам. В столовых и кафе его можно организовать при условии обеспечения социального дистанцирования, следует из рекомендаций.