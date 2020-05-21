В Сбербанке отмечают уменьшение заявок граждан на кредитные каникулы

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Сбербанк России фиксирует некоторое снижение в мае количества заявок на кредитные каникулы со стороны физических лиц в рамках госпрограммы, но пока это нельзя назвать устойчивым трендом. Об этом ТАСС сообщил представитель пресс-службы кредитной организации.

"Мы действительно отмечаем некоторое снижение количества заявок, но говорить о том, что это устойчивая тенденция, пока преждевременно", - ответили в пресс-службе банка, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее сегодня другой крупный госбанк - ВТБ - сообщил, что зафиксировал в первой половине мая уменьшение на треть числа обращений по кредитным каникулам.

Президент РФ Владимир Путин 3 апреля подписал закон о предоставлении кредитных каникул гражданам, индивидуальным предпринимателям и субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП). В соответствии с принятыми нормами, заемщики могут обратиться к кредитору не позднее 30 сентября 2020 года с требованием установить кредитные каникулы сроком до шести месяцев, если их доходы за предшествующий месяц снизились на 30% по сравнению со среднемесячными доходами предыдущего года.