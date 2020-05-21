Власти Кубани считают, что пролонгация льгот для аграриев сохранит стабильность экономики

КРАСНОДАР, 21 мая. /ТАСС/. Пролонгация льготных кредитов на общую сумму 13,5 млрд рублей для пострадавших от заморозков аграрных предприятий на Кубани, о которой губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев попросил президента РФ Владимира Путина, необходима для сохранения стабильности экономики региона, заявил ТАСС в четверг вице-губернатор региона Андрей Коробка, курирующий агропромышленный комплекс.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в четверг в ходе онлайн-совещания обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой продлить на один год льготные кредиты для предприятий агропромышленного комплекса региона, которые пострадали от весенних заморозков. Кондратьев уточнил, что предприятия из-за потерь урожая, которые превышают 50%, не смогут вернуть средства из-за финансовых трудностей, в то время как продление льготы стало бы большим подспорьем. Глава государства пообещал изучить это предложение. Краснодарский край является основным аграрным регионом страны, эксперты неоднократно называли его гарантом продуктовой безопасности России. Кроме того, Кубань - основной экспортер зерна, основной вид экспортируемой продукции - пшеница.

"Льготное кредитование - очень востребованный финансовый инструмент среди аграриев Краснодарского края. На сегодняшний день пролонгация льготных кредитов необходима по более чем 350 заявкам на сумму 13,5 млрд рублей. Это позволит снизить финансовую нагрузку аграриев и сохранить экономическую стабильность", - заявил Коробка.

Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев в среду заявил, что в связи с непростыми погодными условиями в зимне-весенний период в ряде субъектов ухудшилось состояние озимых культур, в 2020 году допускают снижение урожайности до 30% в Краснодарском и Ставропольском краях, а также в Ростовской области. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев отмечал, что на Кубани намерены пересмотреть объемы экспорта пшеницы, отдав приоритет в пользу внутреннего потребления в стране.

Ранее в ряде районов региона из-за гибели и повреждения урожая в связи с заморозками ввели режим чрезвычайной ситуации. От воздействия заморозков в Краснодарском крае, по предварительным данным, ожидается снижение урожая к уровню прошлого года косточковых культур - на 80%, семечковых культур - на 60%, заморозки после аномально теплой зимы и засуха в весенний период стали причиной гибели в Краснодарском крае озимых культур на площади 52 тыс. га и повреждения на площади более 800 тыс. га.

Кредитование сельхозтоваропроизводителей осуществляется уполномоченными банками, минимальные фиксированные процентные ставки по льготным кредитам составляют до 5% годовых. Кроме того, как сообщили в Минсельхозе, в 2020 году был увеличен до 600 млн рублей максимальный размер краткосрочного кредита одному заемщику, появилась возможность рефинансирования ранее привлеченных льготных кредитов. Также предусмотрена пролонгация до 12 лет срока ранее предоставленных кредитов на строительство новых тепличных комплексов и инфраструктуры для первичной и глубокой переработки мяса свиней.