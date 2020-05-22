Трамп заявил, что может поддержать еще один законопроект о стимулировании экономики

ВАШИНГТОН, 22 мая. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп может поддержать еще один законопроект, направленный на стимулирование американской экономики, пострадавшей в связи с пандемией нового коронавируса. Глава государства рассказал об этом в четверг, отвечая на вопросы журналистов на заводе автомобилестроительной компании Ford в штате Мичиган. Его слова приводит пресс-пул Белого дома.

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Американского лидера спросили, поддержит ли он очередной пакет стимулирования экономики. "Я думаю, мы поддержим. Думаю, мы будем помогать людям <...> Может быть еще один хороший выстрел", - ответил глава государства. Он отказался говорить о деталях возможного законопроекта.

Глава вашингтонской администрации вновь не надел медицинскую маску. Однако он показал журналистам, что носит ее с собой. На заводе ношение маски является обязательным. Отвечая на вопрос журналистов, почему президент на надел маску, представитель руководства компании отметил: "Это его выбор".

В связи с этим Ford опубликовала заявление, в котором говорится, что "Трампа попросили надеть маску, когда он приехал". "Он носил маску во время частного осмотра трех [спортивных автомобилей] Ford GT. Позднее президент снял маску на оставшуюся часть визита", - указали в компании. Ранее Трамп, посещая многие заводы и центры, практически не носил маску, надевал ее лишь на короткое время.

Еще $1 трлн?

По данным информационного портала Axios, в среду во время встречи в Белом доме лидер республиканского большинства Сената Конгресса Митч Макконнелл (от штата Кентукки) сообщил Трампу о том, что следующий пакет помощи не может превышать $1 трлн. Кроме того, по мнению законодателя, он должен направить финансовые средства простым американцам напрямую и в кратчайшие сроки. Инициатива также должна быть направлена на создание стимулов для возвращения людей на работу.

При этом законодатель указал на необходимость уменьшить выплаты по безработице, которые, по мнению сенатора, препятствуют возвращению людей на работу. Макконнелл предложил увеличить зарплаты непосредственно работников.

Ранее министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что американской экономике, вероятно, понадобится еще один пакет помощи для преодоления последствий пандемии коронавируса.

16 мая Палата представителей Конгресса США одобрила большинством голосов предложенный демократами новый пакет стимулирующих экономику мер на $3 трлн. Республиканцы в верхней палате уже заявили, что не станут поддерживать новый пакет мер. Трамп также дал понять, что у законопроекта нет шансов.

Президент США подписал 24 апреля законопроект об очередном пакете мер объемом почти $500 млрд, направленном на преодоление последствий пандемии коронавируса. Ранее Конгресс одобрил выделение на эти цели $350 млрд, но к середине апреля средства были исчерпаны. Предыдущий пакет стимулирующих экономику мер в размере более $2 трлн был принят в конце марта. До этого законодатели выделили федеральным властям $8,3 млрд для сдерживания пандемии.