ТПП с марта выдала бизнесу 310 сертификатов о форс-мажоре из-за пандемии

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Торгово-промышленная палата (ТПП) России выдала бизнесу бесплатно 310 сертификатов о форс-мажорных обстоятельствах по внешнеторговым контрактам из-за ситуации с распространением коронавируса. Об этом в понедельник сообщил ТАСС глава палаты Сергей Катырин.

ТПП России единственная в стране занимается с 18 марта выдачей заключений об обстоятельствах непреодолимой силы по внешнеторговым контрактам. Палата определяет как обстоятельства непреодолимой силы те ограничительные или иные специальные меры, которые принимает правительство РФ и региональные власти на территории России, если из-за них работающая в стране компания не может выполнить свои контрактные обязательства.

"На сегодняшний день в ТПП РФ поступило более 850 обращений предпринимателей на получение сертификатов об обстоятельствах непреодолимой силы (форс-мажоре) по внешнеторговым сделкам, при этом выдано 310 документов", - сказал Катырин, уточнив, что работа ведется на безвозмездной основе.

Территориальные торгово-промышленные палаты, которые относятся к системе ТПП России, занимаются выдачей заключений о форс-мажорах по договорам между российскими субъектами предпринимательской деятельности.

"В торгово-промышленные палаты поступило свыше 30 тыс. запросов предпринимателей на свидетельствование обстоятельств непреодолимой силы по внутрироссийским договорам, при этом выдано более 1 500 соответствующих заключений. Во всех остальных случаях с предпринимателями проводится индивидуальная разъяснительная работа, в том числе с участием ведущих специалистов в сфере юриспруденции и адвокатуры", - добавил Катырин.