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"Газпром" продолжает использовать газопровод "Ямал - Европа" для транзита газа

В компании заявили, что продолжают осуществлять поставки газа потребителям

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. "Газпром" продолжает осуществлять поставки газа в Европу по газопроводу "Ямал - Европа" в соответствии с заявками потребителей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

"Газпром" продолжает использовать газопровод Ямал - Европа для транзита российского газа в Европу и осуществлять поставки газа в соответствии с заявками потребителей по данному маршруту", - сообщили в компании.

Срок действия долгосрочного российско-польского соглашения о транзите газа из России на Запад по польскому участку газопровода "Ямал - Европа" истек 17 мая. Теперь поставки осуществляются на основе аукционов, проводимых польской Gaz System. В последние дни транзит газа по трубе постепенно снижался, и к 08:00 26 мая объем поставок газа в пункте Мальнов на польско-германской границе был сведен к нулю. Об этом свидетельствуют данные компании Gascade. 

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