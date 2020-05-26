"Газпром" продолжает использовать газопровод "Ямал - Европа" для транзита газа

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. "Газпром" продолжает осуществлять поставки газа в Европу по газопроводу "Ямал - Европа" в соответствии с заявками потребителей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

"Газпром" продолжает использовать газопровод Ямал - Европа для транзита российского газа в Европу и осуществлять поставки газа в соответствии с заявками потребителей по данному маршруту", - сообщили в компании.

Срок действия долгосрочного российско-польского соглашения о транзите газа из России на Запад по польскому участку газопровода "Ямал - Европа" истек 17 мая. Теперь поставки осуществляются на основе аукционов, проводимых польской Gaz System. В последние дни транзит газа по трубе постепенно снижался, и к 08:00 26 мая объем поставок газа в пункте Мальнов на польско-германской границе был сведен к нулю. Об этом свидетельствуют данные компании Gascade.