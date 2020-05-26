Потери бюджета Курской области из-за пандемии увеличатся до 10 млрд рублей

КУРСК, 26 мая. /ТАСС/. Потери бюджета Курской области в 2020 году, прогнозируемые ранее на уровне 8 млрд рублей, увеличатся из-за ограничительных мер и мероприятий по борьбе с коронавирусом по итогам года до 10 млрд рублей, сообщил во вторник в ходе онлайн-встречи с предпринимателями губернатор региона Роман Старовойт.

В декабре 2019 года депутаты Курской областной думы утвердили бюджет области с доходами в 2020 году на уровне 63,2 млрд рублей, расходами в размере 63,9 млрд рублей, дефицит региональной казны планировался на сумму в 730 млн рублей.

"Тяжелейшая ситуация с наполнением бюджета. Те средства, которые мы сейчас изыскиваем с большим трудом, по некоторым направлениям до нуля срезая финансирование, чтобы обеспечить подготовку дополнительных коек. Мы понимаем, что уже не досчитаемся примерно 10 млрд рублей, шестую часть бюджета мы как минимум недополучим", - сказал Старовойт.

Говоря о бюджете региона на 2020 год, губернатор Курской области ранее отмечал, что недополучение значительной части доходов в основном будет связано с ситуацией, сложившейся в бизнесе из-за распространения коронавируса. В конце марта на заседании администрации региона Старовойт сообщил, что свыше 400 млн рублей будет направлено в том числе на ликвидацию последствий в области после спада пандемии.

К 26 мая в Курской области выявили 2 648 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 1 020 человек выздоровели, девять пациентов умерли.