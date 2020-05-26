Власти Москвы приняли три пакета мер поддержки бизнеса на 85 млрд рублей

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Столичные власти приняли три пакета мер поддержки бизнеса на 85 млрд рублей. Об этом сообщил в своем блоге во вторник мэр Москвы Сергей Собянин.

"В помощь московскому бизнесу правительство города приняло три пакета мер поддержки общей стоимостью 85 млрд рублей. Торговля, рестораны, сфера услуг, гостиницы, организации культуры, физической культуры и спорта, выставочной, развлекательной, просветительской и образовательной деятельности, досуга, туризма, малого и среднего бизнеса и других пострадавших отраслей получили налоговые льготы и рассрочки по уплате аренды и других обязательных платежей. К середине мая разными формами поддержки уже воспользовались 34,8 тыс. организаций, в которых работают свыше 750 тыс. человек", - написал мэр.

По его словам, в рамках городской программы льготного рефинансирования (компенсация 6% ставки) и кредитования (компенсация 8% ставки) малого и среднего бизнеса выданы первые кредиты на общую сумму 2,4 млрд рублей. На рассмотрении находятся заявки в объеме 180 млрд рублей от 18 тыс. субъектов МСП. "Каждый день число новых льготных кредитов будет расти в арифметической прогрессии", - отметил Собянин.

"Принят отдельный комплекс мер поддержки для бизнеса, реализующего программы развития, - в общей сложности 13 различных субсидий на приобретение оборудования, инжиниринг, продвижение товаров и услуг, компенсацию других видов расходов. Документы для получения данных субсидий готовят свыше 3,2 тыс. предпринимателей", - указал он.

Мэр добавил, что во вторник по результатам мониторинга ситуации в московском бизнесе власти Москвы приняли решения о поддержке предпринимателей еще нескольких отраслей: частные медорганизации, распространителей печатных изданий, инновационные фирмы.

О ситуации

В Москве на сегодняшний день из-за пандемии не работают театры, рестораны, кафе, фитнес-центры, салоны красоты, запрещено посещение парков и проведение развлекательных мероприятий. Закрыты магазины, за исключением продуктовых, торгующих товарами первой необходимости и товарами для животных.

В список организаций, которые могут продолжать работу в условиях режима повышенной готовности, были добавлены объекты розничной торговли, реализующие медицинские и оптико-офтальмологические изделия (оборудование), а также компании, которые оказывают услуги на основании лицензии на осуществление медицинской деятельности.

12 мая возобновили работу промышленные предприятия и объекты строительства. Предприятия и организации, в отношении которых не был установлен запрет на их посещение гражданами, должны скорректировать свою работу: в зданиях, помещениях и на прилегающих территориях работодатель обязан обеспечить режим социального дистанцирования и дезинфекции. С 25 мая посетителей также начали принимать 88 из более 130 центров госуслуг "Мои документы".