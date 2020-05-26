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Власти Москвы приняли три пакета мер поддержки бизнеса на 85 млрд рублей

Ими уже воспользовались 34,8 тыс. организаций

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Столичные власти приняли три пакета мер поддержки бизнеса на 85 млрд рублей. Об этом сообщил в своем блоге во вторник мэр Москвы Сергей Собянин.

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"В помощь московскому бизнесу правительство города приняло три пакета мер поддержки общей стоимостью 85 млрд рублей. Торговля, рестораны, сфера услуг, гостиницы, организации культуры, физической культуры и спорта, выставочной, развлекательной, просветительской и образовательной деятельности, досуга, туризма, малого и среднего бизнеса и других пострадавших отраслей получили налоговые льготы и рассрочки по уплате аренды и других обязательных платежей. К середине мая разными формами поддержки уже воспользовались 34,8 тыс. организаций, в которых работают свыше 750 тыс. человек", - написал мэр.

По его словам, в рамках городской программы льготного рефинансирования (компенсация 6% ставки) и кредитования (компенсация 8% ставки) малого и среднего бизнеса выданы первые кредиты на общую сумму 2,4 млрд рублей. На рассмотрении находятся заявки в объеме 180 млрд рублей от 18 тыс. субъектов МСП. "Каждый день число новых льготных кредитов будет расти в арифметической прогрессии", - отметил Собянин.

"Принят отдельный комплекс мер поддержки для бизнеса, реализующего программы развития, - в общей сложности 13 различных субсидий на приобретение оборудования, инжиниринг, продвижение товаров и услуг, компенсацию других видов расходов. Документы для получения данных субсидий готовят свыше 3,2 тыс. предпринимателей", - указал он.

Мэр добавил, что во вторник по результатам мониторинга ситуации в московском бизнесе власти Москвы приняли решения о поддержке предпринимателей еще нескольких отраслей: частные медорганизации, распространителей печатных изданий, инновационные фирмы.

О ситуации

В Москве на сегодняшний день из-за пандемии не работают театры, рестораны, кафе, фитнес-центры, салоны красоты, запрещено посещение парков и проведение развлекательных мероприятий. Закрыты магазины, за исключением продуктовых, торгующих товарами первой необходимости и товарами для животных.

В список организаций, которые могут продолжать работу в условиях режима повышенной готовности, были добавлены объекты розничной торговли, реализующие медицинские и оптико-офтальмологические изделия (оборудование), а также компании, которые оказывают услуги на основании лицензии на осуществление медицинской деятельности.

12 мая возобновили работу промышленные предприятия и объекты строительства. Предприятия и организации, в отношении которых не был установлен запрет на их посещение гражданами, должны скорректировать свою работу: в зданиях, помещениях и на прилегающих территориях работодатель обязан обеспечить режим социального дистанцирования и дезинфекции. С 25 мая посетителей также начали принимать 88 из более 130 центров госуслуг "Мои документы".

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