Fitch ожидает, что сделка ОПЕК+ в мае будет выполнена более чем на 90%

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Уровень исполнения сделки ОПЕК+ странами - участницами соглашения в мае составит более 90%, а уже в июне сделка может быть перевыполнена, заявил старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам международного рейтингового агентства Fitch Дмитрий Маринченко в рамках вебинара "Нефтегазовая отрасль в России и в мире: в режиме выживания".

"Мы ожидаем, что по результатам за май уровень выполнения соглашения окажется на довольно высоком уровне. Я думаю, что разумно ожидать около 90% или даже выше", - сказал он.

Маринченко полагает, что высокий уровень исполнения своих обязательств покажут Саудовская Аравия, Кувейт, ОАЭ и Россия. При этом в июне можно ожидать, что сделка будет выполнена на 100% и более за счет объявленного Саудовской Аравией дополнительного сокращения добычи.

"Саудовская Аравия заявила, что с 1 июня снизит добычу еще на 1 млн баррелей в сутки, что должно улучшить общий уровень выполнения соглашения, и с июня он может превысить 100%", - подчеркнул эксперт.

Новое соглашение стран ОПЕК+ действует с 1 мая. Оно предусматривает совокупное снижение суточной добычи нефти в мае-июне на 9,7 млн баррелей, в июле-декабре - на 7,7 млн баррелей, в январе 2021 года-апреле 2022 года - на 5,8 млн баррелей.

В частности, Россия и Саудовская Аравия, крупнейшие участники сделки, сократят добычу на 2,5 млн баррелей в сутки каждая с уровня в 11 млн баррелей. Остальные страны будут сокращать добычу от уровня октября 2018 года.

Параметры сделки могут быть пересмотрены в декабре 2021 года.