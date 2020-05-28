Reuters: Венесуэла заключила сделку с ПРООН о покупке продуктов и медикаментов за золото

ТАСС, 28 мая. Венесуэла достигла договоренности с Программой развития ООН (ПРООН) по вопросу финансирования в условиях пандемии коронавируса поставок продовольствия и медикаментов с помощью части золота Боливарианской Республики, которое хранится в Банке Англии. Об этом со ссылкой на управляющего Центральным банком Венесуэлы в среду сообщило агентство Reuters.

По его данным, сделка последовала сразу после того, как ранее в мае Центральный банк республики подал в лондонский суд иск против Банка Англии с целью вернуть хранящиеся там золотые слитки стоимостью более $1 млрд для финансирования борьбы с эпидемией коронавируса.

Как сообщает Reuters, представитель Центробанка считает, что ситуация будет урегулирована в ближайшие недели. Отмечается, что в рамках договоренностей финансирование будет произведено напрямую, чтобы избежать риска возникновения коррупции на этапах оплаты.

Получить оперативные комментарии в ПРООН и Банке Англии агентству не удалось.

В апреле Каракас уже направлял запрос в Банк Англии, рассчитывая вернуть часть хранящихся там золотых слитков и продать их. В документах, с которыми ознакомилось агентство, говорится, что власти Венесуэлы хотят перечислить вырученные средства Программе развития ООН для получения от организации помощи в борьбе с коронавирусом: лекарств, медоборудования и продуктов питания.

В Банке Англии хранятся венесуэльские золотые слитки общим весом в 31 т. Правительство Венесуэлы неоднократно пыталось вернуть часть золота, но получало отказ от банка. Так, в 2018 году Банк Англии отказался возвратить Венесуэле золотые слитки на сумму 420 млн евро (почти $550 млн) из-за опасений, что президент южноамериканской страны Николас Мадуро может "захватить золото, которое принадлежит государству", и использовать его в личных интересах.