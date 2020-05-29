Заседание по иску "Роснефти" к РБК назначено на 21 июля

Компания "Роснефть" ранее обратилась в суд за защитой деловой репутации в связи с публикацией на сайте РБК материала о сделке по прекращению деятельности компании в Венесуэле, оценивает принесенный ущерб в 43 млрд рублей.

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Арбитражный суд Москвы принял исковое заявление "Роснефти" к РБК к производству, заседание назначено на 21 июля, следует из картотеки суда.

Поводом для иска, согласно заявлению "Роснефти", стала публикация РБК "Рязанский ЧОП получил долю в бывшем венесуэльском проекте "Роснефти".

"Утверждение ввело в заблуждение общественность, представителей рынка и регуляторов, намеренно исказило истинную суть сделки по полному прекращению деятельности ПАО "НК "Роснефть" в Венесуэле и продаже компанией венесуэльских активов с их переходом под контроль компании, принадлежащей Российской Федерации", - отмечала ранее в заявлении компания.

Как сообщали ТАСС в пресс-службе издания, "РБК убежден в достоверности и объективности опубликованной информации, основанной исключительно на официальных данных. Мы готовы отстаивать свою позицию".

"Роснефть" ушла из Венесуэлы

15 мая компания объявила о полном прекращении деятельности в Венесуэле и выходе из всех проектов в стране, включая добычные и нефтесервисные предприятия. Согласно отчету "Роснефти", сделка по выходу компании из венесуэльских проектов была закрыта в апреле.

Владельцем активов "Роснефти" в стране будет компания, принадлежащая РФ, уточняли ТАСС в правительстве.

В результате сделки "Роснефть" получила на баланс одного из своих дочерних обществ 9,6% собственных акций.