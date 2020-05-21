Иски Игоря Сечина и "Роснефти" к СМИ

ТАСС-ДОСЬЕ. 21 мая медиахолдинг РБК сообщил, что получил исковое заявление от компании "Роснефть" в Арбитражный суд Москвы. Нефтяная компания требует взыскать с РБК 43 млрд руб. в качестве репутационного вреда за материал "Росзарубежнефть получила бывший венесуэльский актив "Роснефти" через ЧОП", опубликованный 14 мая. Это седьмой из известных исков, которые компания "Роснефть" или ее председатель правления Игорь Сечин подавали к различным СМИ. Во всех предыдущих случаях издания были вынуждены удалять, исправлять или опровергать материалы, к которым возникали претензии.

Forbes, 2014 год

В середине мая 2014 года Игорь Сечин подал в Савеловский суд Москвы иск о защите чести, достоинства и деловой репутации. Соответчиками по иску являлись четверо сотрудников российской версии журнала Forbes, а также издатель Forbes ЗАО "Axel Springer Russia" и ЗАО "ИД "Комсомольская правда".

Причиной обращения Сечина в суд послужило то, что в №12 за 2013 год Forbes опубликовал рейтинг 25 самых высокооплачиваемых руководителей российских компаний, в котором главу "Роснефти" поместили на первую строчку. Наряду с этим, претензии вызвал появившийся в том же номере материал "Последний конкистадор: как Игорь Сечин ведет борьбу за нефтяное господство". Согласно данным, приведенным в этих материалах, его доход за 2012 год равнялся $50 млн, а при покупке акций "Роснефти" он привлек кредит Газпромбанка. Вскоре эту информацию опубликовал сайт газеты "Комсомольская правда" (со ссылкой на Forbes).

Глава "Роснефти" потребовал опровергнуть упомянутые сведения, а также удалить публикации с сайтов. "Комсомольская правда" удалила свою публикацию, не дожидаясь суда.

1 августа суд удовлетворил иск руководителя "Роснефти", обязав ответчиков опровергнуть сведения о том, что Сечин "якобы является самым высокооплачиваемым топ-менеджером в России, как не соответствующие действительности". Апелляция Forbes в декабре 2014 года была отклонена Московским городским судом, и 4 февраля 2015 года издание разместило опровержение публикации о доходах главы "Роснефти".

"Ведомости", 2014 год

26 июня 2014 года Игорь Сечин подал в Останкинский суд Москвы иск о защите чести, достоинства и деловой репутации. Ответчиками являлись заместитель главного редактора газеты "Ведомости" Кирилл Харатьян и издатель - ЗАО "Бизнес Ньюс Медиа".

Причиной обращения Сечина в суд послужило то, что 16 июня 2014 года "Ведомости" опубликовали колонку Харатьяна "Человек недели: Игорь Сечин" (на сайте вышла под заголовком "Чем опасен Игорь Сечин"), в которой утверждалось, что президент "Роснефти" якобы принимает решения за государственные органы, распоряжается дивидендами компании и т. д.

Глава "Роснефти" требовал обязать газету опровергнуть ряд фрагментов публикации и удалить их с сайта издания. В иске отмечалось, что они "могут создать у общества ложное представление о том, что истец, будучи президентом НК "Роснефть", осуществляет свою деятельность с нарушениями действующего законодательства". В свою очередь, ответчики настаивали на том, что публикация является лишь частным мнением журналиста.

26 августа суд удовлетворил иск главы "Роснефти", признав утверждения журналиста "порочащими честь и достоинство Сечина, а также не относящимися к категории мнения" и обязав "Ведомости" разместить опровержение. Издание подало апелляцию, однако 14 ноября она была отклонена Московским городским судом. 25 ноября 2014 года "Ведомости" опубликовали опровержение сведений из колонки Харатьяна, сопроводив их комментарием самого журналиста.

"Ведомости", 2016 год

30 августа 2016 года Игорь Сечин подал в Останкинский суд Москвы иск в защиту неприкосновенности личной жизни, соответчиками по которому стали ЗАО "Бизнес Ньюс Медиа", выпускающее газету "Ведомости", и журналист данного издания Ринат Сагдиев.

Причиной обращения Сечина в суд послужило то, что 20 июля 2016 года "Ведомости" опубликовали материал Сагдиева "Сечин вьет гнездо в Барвихе" (на сайте издания он вышел под заголовком "Ведомости" обнаружили дом Игоря Сечина в Барвихе"), в котором утверждалось, что глава "Роснефти" якобы возводит коттедж на участке рядом с санаторием "Барвиха".

Пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев заявил, что предметом иска являются "опровержение искажения фактов и признание факта незаконного вторжения в личную жизнь и использования личных данных". В ходе рассмотрения дела представитель ответчиков Николай Румянцев отмечал, что "Ведомости" имели право распространять подобную информацию, и утверждал, что законодательство не было нарушено, поскольку способы получения информации являлись законными.

16 сентября суд удовлетворил иск главы "Роснефти", обязав "Ведомости" опубликовать информацию о том, что статья "Сечин вьет гнездо в Барвихе" нарушает право истца на неприкосновенность частной жизни. Наряду с этим, суд обязал газету удалить с сайта данный материал и уничтожить все имеющиеся в распоряжении печатные экземпляры "Ведомостей" от 20 июля 2016 года. Газета подала апелляцию на это решение. 18 ноября 2016 года она была отклонена, 22 ноября 2016 года "Ведомости" удалили материал со своего сайта.

"Новая газета", 2016 год

16 августа 2016 года Игорь Сечин подал в Басманный суд Москвы иск о защите чести и достоинства к "Новой газете". Причиной обращения в суд послужило то, что 1 августа 2016 года данное издание опубликовало материал Романа Анина "Секрет "Принцессы Ольги", в котором содержалось предположение о том, что глава "Роснефти" якобы может являться владельцем или арендатором роскошной яхты, стоимость которой многократно превышает размер его годовой зарплаты. Журналист основывал свои выводы на сравнении маршрута яхты с геотегами фотографий одной из пользовательниц фотоблога Instagram.

Игорь Сечин попросил суд обязать "Новую газету" аннулировать публикацию на сайте, а также уничтожить номера газеты от 1 августа, где был размещен вызвавший претензии материал. В пресс-службе "Роснефти" заявили, что публикации в "Новой газете" являются частью кампании, развязанной "против "Роснефти" и ее руководства", и что она "носит очевидно заказной характер в связи с событиями, происходящими на рынке, включая приватизационный процесс".

10 октября 2016 года суд удовлетворил иск главы "Роснефти" к "Новой газете" и обязал издание признать информацию, содержащуюся в статье "Секрет "Принцессы Ольги", несоответствующей действительности и опубликовать опровержение. Издание подало жалобу, однако 30 ноября 2016 года Мосгорсуд отказался удовлетворить ее, признав законным решение, ранее вынесенное Басманным судом. 19 декабря "Новая газета" опубликовала опровержение материала.

РБК, 2016 год

26 апреля 2016 года нефтяная компания "Роснефть" подала в Арбитражный суд Москвы иск к ООО "Бизнеспресс" (учредитель газеты РБК), телеканалу РБК-ТВ, а также к журналистам РБК Тимофею Дзядко, Людмиле Подобедовой, Максиму Товкайло и ведущему РБК-ТВ Константину Бочкареву.

Поводом для обращения в суд послужила публикация статьи РБК "Сечин попросил правительство защитить "Роснефть" от BP", вышедшей 11 апреля 2016 года. Ее авторами являлись Дзядко, Подобедова и Товкайло. В материале сообщалось, что глава "Роснефти" Игорь Сечин якобы просит правительство ограничить права покупателей акций российской компании, опасаясь, что BP соберет блокирующий пакет в ходе приватизации 19,5% акций.

После публикации материала управление информационной политики "Роснефти" заявило, что приведенная в статье информация "является ложной и представляет собой ни на чем не основанные фантазии журналистов или их так называемых источников", а пресс-секретарь компании Михаил Леонтьев отметил, что в иске "Роснефть" требует опровержения.

29 сентября 2016 года стало известно об изменении требований нефтяной компании. На заседании в Арбитражном суде Москвы представитель компании заявил, что "Роснефть" просит не только опровергнуть информацию, приведенную в упомянутой статье, но взыскать с РБК и трех журналистов медиахолдинга 3 млрд 124 млн руб. "в качестве компенсации репутационного вреда".

12 декабря 2016 года Арбитражный суд Москвы частично удовлетворил иск "Роснефти" к РБК, взыскав 390 тыс. руб. Суд также постановил удалить статью и дать опровержение, а также компенсировать стороне истца судебные расходы. Обе стороны обжаловали это решение.

1 марта 2017 года апелляционный суд отменил выплату компенсации, но подтвердил, что РБК должен разместить опровержение статьи, которая вызвала претензии "Роснефти".

23 марта 2017 года в соответствии с решением суда утверждения были удалены из текста статьи, размещенного на сайте РБК. Там же опубликовали текст опровержения.

5 мая 2017 года "Роснефть" подала кассационную жалобу на решение по иску компании к РБК.

26 июня 2017 года "Роснефть" и РБК заключили мировое соглашение, производство по делу было прекращено. Руководство холдинга и вовлеченные в судебное разбирательство журналисты признали, что сведения, являвшиеся предметом иска, не соответствовали действительности, и принесли извинения компании и Игорю Сечину.

"Коммерсантъ", 2017 год

10 октября 2017 года стало известно, что 2 октября того же года компания "Роснефть" подала в Арбитражный суд Москвы иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к газете "Коммерсантъ" за публикацию о госзакупках компании от 14 августа 2017 года. "Исправленного три года ждут" (автор Дмитрий Бутрин). Материальных требований к изданию предъявлено не было. 15 ноября "Роснефть" сама предложила "Коммерсанту" мировое соглашение, которое было заключено 15 декабря 2017 года. В соответствии с ним "Коммерсантъ" удалил упоминание "Роснефти" из статьи, заменив ее в тексте на "условную Госнефть".