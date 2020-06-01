"Известия": зарплата 40% россиян снизилась с начала пандемии

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Заработная плата порядка 40% россиян сократилась после начала пандемии новой коронавирусной инфекции. Об этом в понедельник сообщает газета "Известия" со ссылкой на данные интернет-опроса "Работа и трудоустройство в условиях эпидемии", который провел центр трудовых исследований и дирекция по экспертно-аналитической работе Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ).

По данным издания, опрос, в котором приняли участие свыше 5 тыс. респондентов из разных регионов России, был проведен во второй декаде мая. Эксперты ВШЭ отмечают, что около 10% граждан РФ, принявших участие в исследовании, вовсе потеряли работу, а более 30% из тех, кто ее сохранил, сообщили, что после начала пандемии лишился места работы кто-то из членов их семей. Порядка 20% опрошенных полностью или частично лишились премий и бонусов. При этом около 7% респондентов сообщили о задержках зарплаты. Вместе с тем каждый пятый участник исследования сообщил об отсутствии каких-либо негативных изменений в оплате или условиях труда.

Как сообщает издание, больше всего заработная плата сократилась в наиболее пострадавших отраслях - строительстве, торговле и сфере обслуживания, где негативная динамика фиксировалась в 65-75% случаев. Среди самозанятых заработки уменьшились у 75%, а среди занятых на средних и крупных предприятиях - у 48%.

По информации газеты, изменения коснулись и рабочего графика: 11% респондентов были переведены на неполный рабочий день или неполную рабочую неделю. При этом лидирующие позиции здесь занимают торговля и сфера услуг. Малые предприятия прибегали к переводу персонала на неполную занятость примерно в полтора раза чаще, чем средние или крупные - 15-20% против 10-12%. Порядка 13% респондентов были отправлены в вынужденные отпуска или отпуска за свой счет либо с частичной компенсацией. Издание сообщает, что на некоторых предприятиях работникам приходилось брать больничные, однако таких случаев было менее 2%. Около 16% сотрудников вовсе сообщили, что трудятся больше, чем до пандемии.

Авторы исследования считают, что сокращение зарплаты, а также перевод на неполный график в какой-то степени помогли рынку труда быстрее адаптироваться к новым условиям. "Благодаря активной ценовой и временной подстройке потребность в количественной подстройке в форме "сброса" рабочей силы оказалась намного меньше, чем она могла бы быть при иных условиях", - заключают авторы опроса.