ВТБ одобрил льготные кредиты на 13 млрд рублей по новой госпрограмме поддержки предприятий

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Банк ВТБ в рамках новой госпрограммы поддержки предприятий одобрил льготные кредиты по ставке 2% на общую сумму 13 млрд рублей. Среди первых компаний, которые получат заемные средства, - обувные магазины Zenden и Rendez-Vous, а также торговая сеть одежды Finn Flare, говорится в сообщении кредитной организации.

Банки с 1 июня начинают выдавать компаниям, работающим в отраслях, которые признаны пострадавшими от пандемии, кредиты по новой кредитной программе поддержки занятости под 2% годовых. Срок погашения такого кредита - 1 апреля 2021 года.

"ВТБ одобрил первые заявки на 13 млрд рублей своим клиентам в рамках новой госпрограммы поддержки занятости. В начале первого дня работы уже подписано соглашений на сумму порядка 4 млрд рублей. Среди первых компаний, которые получат в ВТБ кредиты под 2% годовых, - обувные магазины Zenden и Rendez-Vous, торговая сеть одежды Finn Flare, отель Akyan St.Petersburg и другие", - отмечается в сообщении.