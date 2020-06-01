Эксперт: мировой экономике нужно не менее 1,5 лет для возврата к докризисному уровню

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Мировой экономике потребуется не менее полутора лет для того, чтобы преодолеть последствия пандемии коронавируса и вернуться к докризисным уровням. При условии, что осенью не случится второй волны заболеваемости коронавирусом. Такое мнение в интервью ТАСС высказал директор Всемирного банка от РФ Роман Маршавин.

"Согласно самым оптимистичным прогнозам, даже если вспышка коронавируса закончится к июлю, мировой экономике придется возвращаться к докризисному уровню как минимум года полтора, а то и дольше", - сказал он.

Пандемия изменит расклад сил в мировой экономике, считает Маршавин, хотя это произойдет не за один день. "Мы видим, что во многих странах активно идет дискуссия о деглобализации, возвращении промышленных производств из-за рубежа и диверсификации поставок, чтобы снижать зависимость от импорта из одного источника", - рассуждает он.

В случае прихода второй волны заболеваемости экономика пострадавших стран столкнется с тройным шоком, связанным с неспособностью правительств стимулировать экономику за счет увеличения расходов, неготовностью бизнеса к инвестициям в условиях неопределенности и падением потребительского спроса, поскольку большинство населения в условиях массовой безработицы попросту лишится своих сбережений, допускает Маршавин.

"Именно для минимизации рисков наступления второй волны эпидемии Всемирный банк активизировал помощь странам на укрепление систем здравоохранения и соцзащиты. В ближайшие 15 месяцев планируется мобилизовать свыше $160 млрд для помощи клиентам банка на эти цели. C учетом обещанного софинансирования со стороны региональных банков развития эта сумма составит порядка $240 млрд", - заключил он.