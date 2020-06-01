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Компании РФ могут принять участие в тендерах Всемирного банка объемом более $60 млрд в год

В реальности эта сумма кратно больше, сообщил директор Всемирного банка от России Роман Маршавин

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Российский бизнес может принять участие в тендерах Всемирного банка, объем финансирования которых ежегодно превышает $60 млрд. Об этом в интервью ТАСС сказал директор Всемирного банка от РФ Роман Маршавин.

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"Мы консультируем российские компании, которые заинтересованы поставлять свои товары и услуги в рамках тендеров Всемирного банка в различных странах мира. Ежегодно на финансирование таких проектов выделяется порядка $60 млрд собственных средств. Но в реальности эта сумма кратно больше, поскольку привлекается софинансирование от стран - доноров и других организаций", - сказал он.

По словам Маршавина, российские компании до последнего времени недостаточно активно осваивали эти ресурсы, поэтому с прошлого года на базе московского представительства Всемирного банка организовано проведение семинаров с привлечением лучших экспертов по процедурам закупок.

"Надеемся, что эта работа будет набирать обороты и приведет к наращиванию высокотехнологичного экспорта из России", - заключил он.

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