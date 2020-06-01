Порядка 30 тыс. предприятий Москвы остаются закрытыми

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Около 30 тыс. столичных предприятий еще не возобновили работу. В их число входят рестораны, которые не осуществляют доставку своей продукции, сообщил замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы, руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

Второй этап смягчения ограничений. Как Москва будет жить с 1 июня

"Было открыто 19 тыс. предприятий продовольственной торговли. Сейчас к ним присоединились 56 тыс. предприятий непродовольственной торговли и ряд предприятий сферы услуг. Еще порядка 30 тыс. предприятий пока не открылись. Сюда входят рестораны, те, которые не работают на доставку. На доставку работает около 4 тыс. предприятий. Практически 77 тыс. предприятий на сегодняшний день уже могут функционировать", - сказал он в понедельник радиостанции "Говорит Москва".

В рамках очередного этапа снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, с 1 июня в Москве разрешены прогулки горожан на свежем воздухе, для посетителей вновь открылись парки.

Кроме того, с понедельника возобновили работу 47 тыс. непродовольственных магазинов, в которых работают 236 тыс. человек, 9 тыс. предприятий бытовых услуг с 37 тыс. сотрудников. Кроме того, с 5 июня заработают ярмарки выходного дня, на которых трудятся 4 тыс. человек.

В больших торговых центрах пока открыты только те предприятия, чья деятельность разрешена. Расположенные в ТЦ развлекательные центры, спортивные залы, общепит, отдельные виды бытовых услуг пока работать не будут.