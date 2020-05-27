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Второй этап смягчения ограничений. Как Москва будет жить с 1 июня

© Максим Чурусов/ТАСС

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал на своем сайте, как в столице будет проходить второй этап смягчения ограничений, который начнется с 1 июня. 

  • Москвичи, включая пожилых людей старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями, смогут гулять и заниматься спортом на улице. Однако прогулки должны проходить по правилам.
  • Для свободного посещения откроют парки (кроме "Зарядья") и зеленые территории.
  • Откроются автосалоны и непродовольственные магазины.
  • Начнут работать мультисервисы, приемные пункты химчисток, прачечные, мастерские по ремонту обуви и одежды и оказанию других бытовых услуг, не требующих длительного контакта между работниками и клиентами.
  • Возобновят работу ярмарки выходного дня
  • В полном объеме заработает велопрокат.
  • Собянин заверил, что значительно увеличатся объемы оказания плановой медпомощи.

  • В офисы смогут вернуться работники архитектурных и проектных бюро, без которых невозможно полноценное функ­цио­нирование строительной отрасли. Однако те работники, которые могут эффективно работать удаленно, должны оставаться дома.

  • Помимо этого, в столице откроются стадионы и другие спортивные объекты для тренировок членов сборных команд Москвы и России, а также игроков профессиональных спортивных клубов. При этом на тренировках должны присутствовать только спортсмены, тренеры, врачи и иной необходимый персонал.

  • Несмотря на ослабление, в Москве продолжит действие масочный и перчаточный режим. Также мэр продлил действие системы цифровых пропусков и другие ограничительные меры. 
  • Собянин подчеркнул, что еще рано открывать парикмахерские, рестораны, фитнес-клубы, театры и музеи.
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Собянин, Сергей СеменовичРоссияПандемия коронавируса нового типа
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