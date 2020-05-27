Второй этап смягчения ограничений. Как Москва будет жить с 1 июня

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал на своем сайте, как в столице будет проходить второй этап смягчения ограничений, который начнется с 1 июня.
- Москвичи, включая пожилых людей старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями, смогут гулять и заниматься спортом на улице. Однако прогулки должны проходить по правилам.
- Для свободного посещения откроют парки (кроме "Зарядья") и зеленые территории.
- Откроются автосалоны и непродовольственные магазины.
- Начнут работать мультисервисы, приемные пункты химчисток, прачечные, мастерские по ремонту обуви и одежды и оказанию других бытовых услуг, не требующих длительного контакта между работниками и клиентами.
- Возобновят работу ярмарки выходного дня.
- В полном объеме заработает велопрокат.
- Собянин заверил, что значительно увеличатся объемы оказания плановой медпомощи.
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В офисы смогут вернуться работники архитектурных и проектных бюро, без которых невозможно полноценное функционирование строительной отрасли. Однако те работники, которые могут эффективно работать удаленно, должны оставаться дома.
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Помимо этого, в столице откроются стадионы и другие спортивные объекты для тренировок членов сборных команд Москвы и России, а также игроков профессиональных спортивных клубов. При этом на тренировках должны присутствовать только спортсмены, тренеры, врачи и иной необходимый персонал.
- Несмотря на ослабление, в Москве продолжит действие масочный и перчаточный режим. Также мэр продлил действие системы цифровых пропусков и другие ограничительные меры.
- Собянин подчеркнул, что еще рано открывать парикмахерские, рестораны, фитнес-клубы, театры и музеи.