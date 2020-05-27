Второй этап смягчения ограничений. Как Москва будет жить с 1 июня

В офисы смогут вернуться работники архитектурных и проектных бюро , без которых невозможно полноценное функ­цио­нирование строительной отрасли. Однако те работники, которые могут эффективно работать удаленно, должны оставаться дома.

Помимо этого, в столице откроются стадионы и другие спортивные объекты для тренировок членов сборных команд Москвы и России, а также игроков профессиональных спортивных клубов. При этом на тренировках должны присутствовать только спортсмены, тренеры, врачи и иной необходимый персонал.