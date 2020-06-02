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Беспорядки в США из-за смерти Джорджа Флойда

Sony, Airbnb и Google откладывают мероприятия из-за трагедии в Миннеаполисе

В компаниях считают неуместным проводить их на фоне всего происходящего в США

НЬЮ-ЙОРК, 2 июня. /ТАСС/. Корпорация Sony, компании Airbnb и Google объявили об отсрочке ряда важных мероприятий, сочтя неуместным проводить их на фоне трагедии в Миннеаполисе (штат Миннесота). Об этом сообщило в понедельник агентство деловых новостей Bloomberg.

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По его данным, Sony перенесла на более поздний срок виртуальную пресс-конференцию, посвященную предстоящему выходу игровой приставки Playstation 5. Мероприятие было намечено на 4 июня.

Исполнительный директор оператора онлайн-сервиса по аренде жилья Airbnb Брайан Чески решил пока не выступать с речью, посвященной перспективам туризма и путешествий на фоне пандемии коронавируса. Google отложила презентацию новой операционной системы Android 11 для мобильных устройств, запланированную на 3 июня.

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СШАБеспорядки в США из-за смерти Джорджа Флойда
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