Sony, Airbnb и Google откладывают мероприятия из-за трагедии в Миннеаполисе

НЬЮ-ЙОРК, 2 июня. /ТАСС/. Корпорация Sony, компании Airbnb и Google объявили об отсрочке ряда важных мероприятий, сочтя неуместным проводить их на фоне трагедии в Миннеаполисе (штат Миннесота). Об этом сообщило в понедельник агентство деловых новостей Bloomberg .

По его данным, Sony перенесла на более поздний срок виртуальную пресс-конференцию, посвященную предстоящему выходу игровой приставки Playstation 5. Мероприятие было намечено на 4 июня.

Исполнительный директор оператора онлайн-сервиса по аренде жилья Airbnb Брайан Чески решил пока не выступать с речью, посвященной перспективам туризма и путешествий на фоне пандемии коронавируса. Google отложила презентацию новой операционной системы Android 11 для мобильных устройств, запланированную на 3 июня.