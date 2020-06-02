Эксперты: США не способны санкциями нанести большой урон финансовому сектору Гонконга

ПЕКИН, 2 июня. /ТАСС/. Угрозы президента США Дональда Трампа применить санкции в отношении Китая и отменить льготы в торгово-экономической сфере для Гонконга не способны привести к утрате этим специальным административным районом лидирующих позиций международного финансового центра. Такую точку зрения высказали во вторник эксперты КНР, опрошенные китайской газетой Global Times .

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"Думаю, Соединенные Штаты усилят давление на рынки Гонконга, однако это вряд ли приведет к мощному удару по местному финансовому сектору, поскольку большая часть соответствующей деловой деятельности специального административного района относится к частным сделкам, в которые американское правительство не сможет вмешиваться", - приводит издание мнение профессора Шанхайского университета экономики и финансов Си Цзюньяна.

Экономист напомнил, что Гонконг поддерживает активные связи с инвесторами со всего мира. По его мнению, высокая степень диверсификации международных контактов практически сводит к минимуму опасность негативных последствий на фоне резких действий отдельных стран и их попыток применить односторонние санкции.

"Продолжит ли Гонконг выступать в качестве [международного] финансового центра, зависит прежде всего от того, сможет ли он сохранить такие преимущества, как [высокая] рыночная эффективность и благоприятные возможности для инвесторов, - полагает директор финансового департамента Китайского института развития (Шэньчжэнь) Лю Гохун. - Думаю, Гонконг не утратит ключевые позиции в мире, даже несмотря на угрозы Соединенных Штатов и внешнее давление".

Китайские эксперты напоминают, что в последнее время фондовые рынки КНР довольно вяло реагируют на резкие заявления Трампа, намеревающегося применить жесткие меры по отношению к Пекину. По мнению экономистов, это дает основание для позитивных прогнозов.

28 мая Всекитайское собрание народных представителей (высший законодательный орган КНР) приняло резолюцию о выработке закона об обеспечении национальной безопасности в Гонконге. Белый дом воспринял это как нарушение автономного статуса данной территории и пообещал ответить санкциями. 29 мая Трамп сообщил, что в связи с подобными действиями Пекина американская сторона начала процесс отмены всех льгот, которыми пользовался этот специальный административный район в торгово-экономических отношениях с Соединенными Штатами.