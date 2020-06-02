Эксперты: США не способны санкциями нанести большой урон финансовому сектору Гонконга

ПЕКИН, 2 июня. /ТАСС/. Угрозы президента США Дональда Трампа применить санкции в отношении Китая и отменить льготы в торгово-экономической сфере для Гонконга не способны привести к утрате этим специальным административным районом лидирующих позиций международного финансового центра. Такую точку зрения высказали во вторник эксперты КНР, опрошенные китайской газетой Global Times.
"Думаю, Соединенные Штаты усилят давление на рынки Гонконга, однако это вряд ли приведет к мощному удару по местному финансовому сектору, поскольку большая часть соответствующей деловой деятельности специального административного района относится к частным сделкам, в которые американское правительство не сможет вмешиваться", - приводит издание мнение профессора Шанхайского университета экономики и финансов Си Цзюньяна.
Экономист напомнил, что Гонконг поддерживает активные связи с инвесторами со всего мира. По его мнению, высокая степень диверсификации международных контактов практически сводит к минимуму опасность негативных последствий на фоне резких действий отдельных стран и их попыток применить односторонние санкции.
"Продолжит ли Гонконг выступать в качестве [международного] финансового центра, зависит прежде всего от того, сможет ли он сохранить такие преимущества, как [высокая] рыночная эффективность и благоприятные возможности для инвесторов, - полагает директор финансового департамента Китайского института развития (Шэньчжэнь) Лю Гохун. - Думаю, Гонконг не утратит ключевые позиции в мире, даже несмотря на угрозы Соединенных Штатов и внешнее давление".
Китайские эксперты напоминают, что в последнее время фондовые рынки КНР довольно вяло реагируют на резкие заявления Трампа, намеревающегося применить жесткие меры по отношению к Пекину. По мнению экономистов, это дает основание для позитивных прогнозов.
28 мая Всекитайское собрание народных представителей (высший законодательный орган КНР) приняло резолюцию о выработке закона об обеспечении национальной безопасности в Гонконге. Белый дом воспринял это как нарушение автономного статуса данной территории и пообещал ответить санкциями. 29 мая Трамп сообщил, что в связи с подобными действиями Пекина американская сторона начала процесс отмены всех льгот, которыми пользовался этот специальный административный район в торгово-экономических отношениях с Соединенными Штатами.