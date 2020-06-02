Ситуация с очередями грузовиков на границе между Приморьем и КНР нормализовалась

ВЛАДИВОСТОК, 2 июня. /ТАСС/. Количество грузовых машин, которые ежедневно пересекают пограничные пункты пропуска между Приморским краем и китайской провинцией Хэйлунцзян, практически сравнялось с количеством вновь подъезжающих, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе Уссурийской таможни.

22 мая, когда у пунктов пропуска скопились более 600 грузовиков, власти Приморья ограничили проезд новых машин к автомобильным пунктам пропуска, с тех пор общее количество автомобилей в этих очередях сокращалось примерно на 100 машин каждый день. С 1 июня в регионе ввели электронную очередь для грузоперевозчиков.

"Сегодня количество подъезжающих к пунктам пропуска автомобилей практически равно количеству пропускаемых. В среднем это около 100 машин в день. По сравнению с тем, что было неделю назад, можно сказать, что ситуация нормализовалась", - сказали в пресс-службе.

По данным ведомства, за прошедшие сутки границу из Приморья в Китай на нескольких пунктах пропуска пересекли 107 машин, при этом в ожидании осталось 117 автомобилей (в предыдущий день их было 135).

Очередь из большегрузов на границе между Приморьем и Китайской провинцией Хэйлунцзян появилась после подозрения на коронавирус у одного из водителей и сокращения китайскими властями пропуска по всем КПП до 10 машин в день. Диагноз у водителя не подтвердился, после чего движение было восстановлено.