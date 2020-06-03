Глава Севастополя предложил ввести специальные меры для поддержки турбизнеса при пандемии

ТАСС, 3 июня. Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев предложил продумать особые меры поддержки для гостиничного бизнеса, который из-за ситуации с коронавирусом несет дополнительные затраты на обеспечение санитарных норм. Об этом он заявил в среду на селекторном совещании в режиме видеоконференции "О мероприятиях партии "Единая Россия" по реализации общенационального плана действий по нормализации деловой жизни, восстановлению занятости, доходов граждан и роста экономики на региональном уровне".

"Соблюдать рекомендации Роспотребнадзора [по работе средств размещения] - это дополнительная финансовая нагрузка. Здесь отдельные меры поддержки требуются. Готовы свои предложения направить", - сказал Развожаев.

Он выразил опасения, что отельерам придется закладывать стоимость противоэпидемических мероприятий в стоимость проживания, так как "предпринимателям неоткуда брать деньги - только с туристов". По его мнению, цены из-за этого могут вырасти примерно на 30%.

Глава Севастополя отметил, что вопрос актуален и для других регионов Южного федерального округа, ведь в сложившейся ситуации многие россияне проведут отпуск на курортах Юга России и Северного Кавказа.

В Севастополе на 3 июня, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, за последние сутки обнаружили двух инфицированных, всего выявили 170 заразившихся, выздоровели 62 человека, три человека умерли.

Туристический сезон в стране формально открылся с 1 июня - в некоторых регионах, как в Краснодарском и Ставропольском краях, уже заработали санатории, до конца июня во многих субъектах начнут принимать туристов и другие объекты. В Крыму и Севастополе курортный сезон стартует, как ожидается, с 15 июня.