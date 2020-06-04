Reuters: Лондон рассматривает участие Samsung и NEC в развитии 5G как альтернативу Huawei

ТАСС, 4 апреля. Британские власти обсуждают поставки оборудования для развертывания в стране сетей 5G с южнокорейской компанией Samsung и японской NEC. Лондон рассматривает их в качестве альтернативы китайской компании Huawei, сообщает в четверг агентство Reuters со ссылкой на источники.

По их данным, переговоры с азиатскими технологическими гигантами ведутся с целью диверсификации ассортимента поставщиков сетевого оборудования в Соединенное Королевство.

Соответствующий план, по данным газеты The Daily Telegraph, распорядился разработать премьер-министр Борис Джонсон. В британском правительстве намерены к 2023 году полностью исключить участие Huawei в развертывании сетей 5G в Великобритании и прекратить использование продуктов компании в инфраструктуре связи страны. Издание утверждает, что на позицию Джонсона могло повлиять растущее в западных странах недоверие к руководству КНР на фоне пандемии коронавируса нового типа и подготовка к заключению торгового соглашения с США.

29 мая газета The Times информировала, что Лондон предложил Вашингтону сформировать альянс в составе 10 демократических государств (D10) для создания "альтернативного пула" поставщиков оборудования для развертывания сетей 5G и других технологий, чтобы не зависеть в этих сферах от импорта из Китая. По мнению британского руководства, в такой союз должны войти страны Группы семи (G7), а также Австралия, Южная Корея и Индия.