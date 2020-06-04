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Разлив топлива на ТЭЦ в Норильске

"Газпромнефть" поможет с ликвидацией последствий разлива нефтепродуктов в Норильске

На месте ЧП работают спасатели МЧС и силы "Норникеля"

НОРИЛЬСК, 4 июня. /ТАСС/. Компания "Газпромнефть" поможет в ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Норильске, сообщил в четверг журналистам первый вице-президент - операционный директор компании "Норникель" Сергей Дяченко.

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"Были направлены силы компании "Газпромнефть" в составе 78 человек которые привезут свое оборудование, река будет поделена на участки, и они будут своим оборудованием помогать собирать эти проливы", - сказал Дяченко.

По его словам, также на месте ЧП работают спасатели МЧС России и силы "Норникеля". К ликвидации последствий разлива привлечено порядка 300 человек и свыше 70 единиц техники. На месте работает отряд морской спасательной службы из Мурманска, имеющий опыт ликвидации более 50 разливов нефтепродуктов в разных точках мира. Специалистам удалось выставить несколько линий заграждений на реке Амбарная и ограничить распространение нефтепродуктов. Сейчас спасатели заняты локализацией разлива. На месте произведена замена грунта и обработка территории специальными сорбентами. Загрязненный грунт вывезен на временное хранилище.

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РоссияРазлив топлива на ТЭЦ в Норильске
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