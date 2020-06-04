"Русгидро" перенесла ввод ТЭЦ в Хабаровском крае на сентябрь из-за пандемии

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Генерирующая компания "Русгидро" сохраняет планы ввести ТЭЦ в Советской Гавани (Хабаровский край) в этом году, но из-за введенных ограничений на фоне пандемии перенесла ввод станции с конца первого полугодия на сентябрь. Об этом сообщил топ-менеджер компании в рамках телефонной конференции для аналитиков и инвесторов.

Он отметил, что ограничительные меры повлияли на логистические и строительные операции.

"Некоторое время назад логистика была ограничена, это произвело некоторый эффект на сроки ввода станции. Мы также планируем ввести ее в 2020 году, но сейчас с теми, кто работает на площадке, обсуждаем сентябрь", - сказал он.

"Русгидро" реализует проекты строительства четырех энергообъектов на Дальнем Востоке: Якутской ГРЭС-2, Сахалинской ГРЭС-2, Благовещенской ТЭЦ и ТЭЦ в Хабаровском крае. Для этого компания в 2012 году получила 50 млрд рублей из выплаченных в бюджет дивидендов государственного "Роснефтегаза". К настоящему времени введены Благовещенская ТЭЦ, Якутская ГРЭС-2 и Сахалинская ГРЭС-2.

В ноябре прошлого года сообщалось, что "Русгидро" планирует запустить ТЭЦ в Советской Гавани (Хабаровский край) в конце первого полугодия 2020 года.