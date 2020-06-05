Эксперты оценили меры поддержки индивидуальных предпринимателей во время пандемии

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Система адресной поддержки индивидуальных предпринимателей (ИП) в целом работает эффективно, но бизнесменам без наемных работников нужна дополнительная помощь. Об этом сообщили ТАСС представители бизнес-объединений и индивидуальные предприниматели из пострадавших отраслей. Как работает система поддержки Представители бизнес-объединений оценивают выстроенную систему поддержки индивидуальных предпринимателей из пострадавших отраслей как эффективную. Вице-президент "Опоры России" Азат Газизов отметил важность того, что индивидуальных предпринимателей включили в меры поддержки бизнеса со стороны государства. Из-за специфики работы у них не было подушки безопасности, что осложняет выход из кризисной ситуации, говорит он. "Сложностей с получением поддержки практически не наблюдается. Система заработала достаточно качественно. Мы на данный момент ситуацию мониторим - системных проблем выявлено не было", - сказал Газизов.

Он считает, что сейчас актуальным становится вопрос о посткризисной поддержке бизнеса. По его словам, индивидуальных предпринимателей, которые решили закрыть бизнес, нужно обязательно "держать в зоне видимости", чтобы, когда ситуация наладится, можно было их вновь привлечь к развитию предпринимательства. Президент ТПП РФ Сергей Катырин, в свою очередь, заявил, что подобное внимание правительства РФ на индивидуального предпринимателя "у нас обращено впервые". "Трудно спорить с утверждением, что таких мер поддержки, как сегодня, бизнес вообще и "индивидуалы" в частности не получали у нас никогда", - сказал он. Однако не все индивидуальные предприниматели обращаются за поддержкой, опасаясь "хождения по бюрократическим мукам", говорит он, ссылаясь на данные опроса ТПП РФ. "Многие индивидуальные предприниматели полагают, что работать будет некогда, и пытаются выплывать самостоятельно. Об этих проблемах и президент страны говорил, и мы, со своей стороны, пытаемся помочь, но до сих пор не все удается", - объясняет Катырин. Он также подчеркнул, что необходимо расширение перечня кодов экономической деятельности (ОКВЭД), на которые распространяется поддержка. "Перечень наиболее пострадавших отраслей сформирован по основному коду классификатора видов деятельности - ОКВЭД. Те же, кто работает в таких же отраслях, но имеют для этого лишь дополнительный ОКВЭД, такого права лишены. То есть помощь им действительно нужна, но они ее получить не могут по формальному признаку", - говорит он. Помощь предпринимателям без сотрудников Советник уполномоченного при президенте России по защите прав предпринимателей Антон Свириденко выделил то, что основную поддержку получили индивидуальные предприниматели, у которых есть наемные работники.

"Вот им предназначены почти все меры поддержки: освобождение от налогов, кредиты под 0 и 2%, [на] два МРОТ субсидии. Если все это удастся получить, то это хороший, серьезный для России пакет. Почти 120 тысяч рублей чистых денег на сотрудника. В совокупности с отменой налогов и страховых взносов за второй квартал это, наверное, все 150 тысяч рублей, для многих регионов очень хорошая помощь", - пояснил он, отметив, что для ИП без наемных работников доступны субсидии в размере МРОТ на себя и освобождение от налогов. Он считает, что индивидуальным предпринимателям без работников также могли бы быть полезны кредиты на занятость и кредитование по льготным ставкам, отсрочка по коммунальным платежам, перерасчет платы за вывоз мусора. Свириденко напомнил, что от налогов освобождены предприниматели, внесенные в реестр субъектов МСП, и вновь созданные предприятия могли туда не попасть. Что рассказывают сами предприниматели Администратор московского ансамбля детской эстрадной песни "Семицветик" Гюльнара Мутигуллина рассказывает, что сама заразилась коронавирусом. Занятия прекратили еще до начала периода обязательных нерабочих дней - примерно 15 марта. "Закрылся семейный клуб, где мы снимаем помещение, на Новокузнецкой, и наша база на Дмитровской", - рассказала она ТАСС, добавив, что арендодатели на кризисный период предоставили им арендные каникулы. Оборот в ее бизнесе в течение почти трех месяцев "по нулям", а болезнь осложнила оформление документов для получения помощи. Очень важной поддержкой она считает то, что правительство Москвы (ГБУ "Малый бизнес Москвы") помогло ей оформить налоговую декларацию, пока сама она лежала с температурой. Сейчас, окрепнув после болезни, Мутигуллина собирается получить субсидию на зарплату - в ее случае это средства в размере одного МРОТ на нее саму за апрель и май 2020 года. Для получения этой поддержки она должна сначала получить доступ в "Личный кабинет налогоплательщика индивидуального предпринимателя" - до этого она предпочитала обращаться в налоговую лично. С подачей документов есть и вполне бытовые сложности - у нее нет своего принтера, а многие копировальные центры были долгое время закрыты. Кроме того, по ее словам, чаще всего в приоритете предприниматели с наемными сотрудниками. "Субсидию на сотрудников оказалось получить гораздо проще. А если ты один в ИП, то с тобой особенно никто не разговаривает - ты можешь подождать", - резюмирует она.

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