Эксперты оценили меры поддержки индивидуальных предпринимателей во время пандемии

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Система адресной поддержки индивидуальных предпринимателей (ИП) в целом работает эффективно, но бизнесменам без наемных работников нужна дополнительная помощь. Об этом сообщили ТАСС представители бизнес-объединений и индивидуальные предприниматели из пострадавших отраслей.
Как работает система поддержки
Представители бизнес-объединений оценивают выстроенную систему поддержки индивидуальных предпринимателей из пострадавших отраслей как эффективную.
Вице-президент "Опоры России" Азат Газизов отметил важность того, что индивидуальных предпринимателей включили в меры поддержки бизнеса со стороны государства. Из-за специфики работы у них не было подушки безопасности, что осложняет выход из кризисной ситуации, говорит он. "Сложностей с получением поддержки практически не наблюдается. Система заработала достаточно качественно. Мы на данный момент ситуацию мониторим - системных проблем выявлено не было", - сказал Газизов.
Он считает, что сейчас актуальным становится вопрос о посткризисной поддержке бизнеса. По его словам, индивидуальных предпринимателей, которые решили закрыть бизнес, нужно обязательно "держать в зоне видимости", чтобы, когда ситуация наладится, можно было их вновь привлечь к развитию предпринимательства.
Президент ТПП РФ Сергей Катырин, в свою очередь, заявил, что подобное внимание правительства РФ на индивидуального предпринимателя "у нас обращено впервые". "Трудно спорить с утверждением, что таких мер поддержки, как сегодня, бизнес вообще и "индивидуалы" в частности не получали у нас никогда", - сказал он.
Однако не все индивидуальные предприниматели обращаются за поддержкой, опасаясь "хождения по бюрократическим мукам", говорит он, ссылаясь на данные опроса ТПП РФ. "Многие индивидуальные предприниматели полагают, что работать будет некогда, и пытаются выплывать самостоятельно. Об этих проблемах и президент страны говорил, и мы, со своей стороны, пытаемся помочь, но до сих пор не все удается", - объясняет Катырин.
Он также подчеркнул, что необходимо расширение перечня кодов экономической деятельности (ОКВЭД), на которые распространяется поддержка. "Перечень наиболее пострадавших отраслей сформирован по основному коду классификатора видов деятельности - ОКВЭД. Те же, кто работает в таких же отраслях, но имеют для этого лишь дополнительный ОКВЭД, такого права лишены. То есть помощь им действительно нужна, но они ее получить не могут по формальному признаку", - говорит он.
Помощь предпринимателям без сотрудников
Советник уполномоченного при президенте России по защите прав предпринимателей Антон Свириденко выделил то, что основную поддержку получили индивидуальные предприниматели, у которых есть наемные работники.
"Вот им предназначены почти все меры поддержки: освобождение от налогов, кредиты под 0 и 2%, [на] два МРОТ субсидии. Если все это удастся получить, то это хороший, серьезный для России пакет. Почти 120 тысяч рублей чистых денег на сотрудника. В совокупности с отменой налогов и страховых взносов за второй квартал это, наверное, все 150 тысяч рублей, для многих регионов очень хорошая помощь", - пояснил он, отметив, что для ИП без наемных работников доступны субсидии в размере МРОТ на себя и освобождение от налогов.
Он считает, что индивидуальным предпринимателям без работников также могли бы быть полезны кредиты на занятость и кредитование по льготным ставкам, отсрочка по коммунальным платежам, перерасчет платы за вывоз мусора.
Свириденко напомнил, что от налогов освобождены предприниматели, внесенные в реестр субъектов МСП, и вновь созданные предприятия могли туда не попасть.
Что рассказывают сами предприниматели
Администратор московского ансамбля детской эстрадной песни "Семицветик" Гюльнара Мутигуллина рассказывает, что сама заразилась коронавирусом. Занятия прекратили еще до начала периода обязательных нерабочих дней - примерно 15 марта. "Закрылся семейный клуб, где мы снимаем помещение, на Новокузнецкой, и наша база на Дмитровской", - рассказала она ТАСС, добавив, что арендодатели на кризисный период предоставили им арендные каникулы.
Оборот в ее бизнесе в течение почти трех месяцев "по нулям", а болезнь осложнила оформление документов для получения помощи. Очень важной поддержкой она считает то, что правительство Москвы (ГБУ "Малый бизнес Москвы") помогло ей оформить налоговую декларацию, пока сама она лежала с температурой. Сейчас, окрепнув после болезни, Мутигуллина собирается получить субсидию на зарплату - в ее случае это средства в размере одного МРОТ на нее саму за апрель и май 2020 года. Для получения этой поддержки она должна сначала получить доступ в "Личный кабинет налогоплательщика индивидуального предпринимателя" - до этого она предпочитала обращаться в налоговую лично. С подачей документов есть и вполне бытовые сложности - у нее нет своего принтера, а многие копировальные центры были долгое время закрыты. Кроме того, по ее словам, чаще всего в приоритете предприниматели с наемными сотрудниками. "Субсидию на сотрудников оказалось получить гораздо проще. А если ты один в ИП, то с тобой особенно никто не разговаривает - ты можешь подождать", - резюмирует она.
Индивидуальный предприниматель Елизавета Кузнецова столкнулась с другой проблемой. Ее цветочный салон вынужденно закрылся в марте. Арендодатель согласился снизить плату более, чем вполовину. Но, как рассказывает Кузнецова, с таким падением оборота это "не спасает". Она получила отсрочку по налогам и торговому взносу, ей были снижены страховые взносы. Сейчас она планирует подать заявку на получение субсидии на зарплату. Однако эти средства, по ее словам, едва ли компенсируют потерянные средства на рекламу, которую они запустили перед пандемией, и общее падение оборота.
У ИП с сотрудниками сейчас свои сложности - их бизнесу надо не только выжить, но и сохранить персонал. Предприниматель Кирилл Качалов работает в сфере общепита - у него две столовые в Краснодаре. Он рассказывает, что ситуация в отрасли тяжелая - многие предприятия "попали под каток" пандемии и вынужденно закрылись. Легче пришлось тем, кто к этому моменту уже наладил систему доставки. Он получил субсидии на выплату зарплат, но придется получать и кредиты для сохранения занятости.
"Мы две недели сидели дома, потом начали выходить на работу там, где можно было это сделать, - в бизнес-центре. Всего у нас двенадцать сотрудников. Я написал в бухгалтерию (она у нас работает на аутсорсе) - они подали заявку, и за апрель нашим сотрудникам, каждому, государство перечислило [субсидию по] 12 130 рублей, по МРОТ", - сказал Качалов, добавив, что также они подали заявку на льготный кредит на сохранение занятости со ставкой 0% и планируют подать еще и на кредит со ставкой 2%. Он также воспользовался налоговой отсрочкой, но считает, что налоговые каникулы на время пандемии были бы правильнее - чтобы потом не отдавать большие суммы при непонятных перспективах восстановления оборота.
Борется за сохранение сотрудников и предприниматель Артур Айвазян. У него три пекарни - в Пензе, городе Кузнецке и селе Бессоновка Пензенской области. В конце марта пекарни закрылись, а через неделю одна из них начала работать навынос. Другие две смогли открыться только в начале мая. По словам предпринимателя, он старался возобновить работу во многом ради своего персонала - чтобы они не потеряли работу. "Мы получили субсидии на зарплату сотрудников, сложностей как таковых не было. Примерно 50% зарплат выплачивал из собственных средств. Трудные времена пытались пройти вместе, за что я им благодарен. Но пока трудно - нас не освободили от арендных платежей, это сильно повлияло [на бизнес], как и падение потребительского спроса. Держимся, чтобы не просто не закрыться", - пояснил он ТАСС. По его словам, обучение сотрудников заняло достаточно много времени, и "потерять их - это бизнес надо сразу закрывать".
В период пандемии коронавируса и действия ограничительных мер правительство РФ приняло меры поддержки малых и средних предприятий, а также индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан. ИП из пострадавших отраслей могут рассчитывать на отсрочку арендных и налоговых платежей, за исключением НДС, получить кредиты для сохранения занятости по льготной ставке 0%. Кроме того, по поручению президента РФ Владимира Путина, им выплачивается прямая безвозмездная финансовая поддержка в размере 12,1 тыс. рублей на одного сотрудника в месяц.