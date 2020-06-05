Справки, страховка от COVID-19, новые правила: с чем столкнутся туристы этим летом

Не совсем. Прежде чем отправляться в другой регион, нужно выяснить, какие правила передвижения вводят местные власти, въезд может быть свободным, а где-то — ограничен на уровне не только субъекта, но и отдельных городов и населенных пунктов.

Эпидемиологическая ситуация в каждом регионе разная, она постоянно меняется, поэтому важно руководствоваться оперативными данными. Посмотреть карту распространения коронавируса в России можно с помощью "Яндекс.Карт", а уточнить информацию — на сайте Стопкоронавирус.рф.

Туриста, который приехал в регион без санаторной путевки, могут обязать соблюдать карантин или поместить в обсерватор на 14 дней.

"В зависимости от региона обсерватор будет платным или бесплатным, — говорит Майя Ломидзе. — Единой картины пока нет. Но я полагаю, что в большинстве регионов он будет бесплатным для заболевшего".

В конце мая в Крыму было объявлено, что жители других регионов России, прибывающие без конкретной цели, и компании, направляющие сотрудников в командировки на полуостров, должны сами оплачивать размещение в обсерваторе и лабораторные исследования на коронавирус. Однако 31 мая плату отменили.

Пассажиры могут отправиться в другой регион на поезде и самолете, но теперь, в соответствии с рекомендациями Росавиации и Роспотребнадзора, для авиапассажиров введены ограничения при нахождении в самолетах и аэропортах. Так, весь полет теперь необходимо проводить в защитных перчатках и маске, с пристегнутыми ремнями безопасности, передвижение по салону разрешается только для похода в туалет. Перед посадкой сотрудники авиакомпании будут измерять пассажирам температуру.

Подробнее об изменениях для авиапассажиров можно прочитать тут.