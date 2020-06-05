Справки, страховка от COVID-19, новые правила: с чем столкнутся туристы этим летом

С 1 июня в Краснодарском крае и Ставрополье для туристов начали открываться санатории с медицинской лицензией. В остальных регионах туриндустрия еще не работает, путешествия за границу пока невозможны. Мы поговорили с исполнительным директором Ассоциации туроператоров России Майей Ломидзе и с вице-президентом Всероссийского союза страхователей Виктором Дубровиным о том, стоит ли, отправляясь на отдых, покупать страховку от коронавируса, об ограничениях и запретах на курортах России, о новых правилах для авиапассажиров и ценах на путевки.
Передвигаться между регионами России можно без ограничений?
Не совсем. Прежде чем отправляться в другой регион, нужно выяснить, какие правила передвижения вводят местные власти, въезд может быть свободным, а где-то — ограничен на уровне не только субъекта, но и отдельных городов и населенных пунктов.
Эпидемиологическая ситуация в каждом регионе разная, она постоянно меняется, поэтому важно руководствоваться оперативными данными. Посмотреть карту распространения коронавируса в России можно с помощью "Яндекс.Карт", а уточнить информацию — на сайте Стопкоронавирус.рф.
Туриста, который приехал в регион без санаторной путевки, могут обязать соблюдать карантин или поместить в обсерватор на 14 дней.
"В зависимости от региона обсерватор будет платным или бесплатным, — говорит Майя Ломидзе. — Единой картины пока нет. Но я полагаю, что в большинстве регионов он будет бесплатным для заболевшего".
В конце мая в Крыму было объявлено, что жители других регионов России, прибывающие без конкретной цели, и компании, направляющие сотрудников в командировки на полуостров, должны сами оплачивать размещение в обсерваторе и лабораторные исследования на коронавирус. Однако 31 мая плату отменили.
Пассажиры могут отправиться в другой регион на поезде и самолете, но теперь, в соответствии с рекомендациями Росавиации и Роспотребнадзора, для авиапассажиров введены ограничения при нахождении в самолетах и аэропортах. Так, весь полет теперь необходимо проводить в защитных перчатках и маске, с пристегнутыми ремнями безопасности, передвижение по салону разрешается только для похода в туалет. Перед посадкой сотрудники авиакомпании будут измерять пассажирам температуру.
Подробнее об изменениях для авиапассажиров можно прочитать тут.
Какие курорты и санатории открыты в России?
Резкого открытия всех российских курортов не произойдет, оно будет постепенным. Пока разрешено работать только санаториям Краснодарского края и Кавминвод на Ставрополье, имеющим медицинскую лицензию. На бронирование отелей и гостиниц на побережье сохраняется запрет.
Санатории, допущенные к работе, должны выполнять ряд требований: расселять отдыхающих по одному, если это не члены одной семьи, следить, чтобы у персонала и гостей были отрицательные тесты на коронавирус, а также проводить регулярную дезинфекцию.
Подробнее о том, как теперь должны работать санатории, можно почитать тут.
Кроме того, санатории Сочи теперь ответственны и за трансфер своих отдыхающих из аэропорта или с вокзала: самостоятельно добираться до пункта назначения на общественном транспорте или такси туристам нельзя. По прибытии — в аэропорту или на железнодорожном вокзале — их будет осматривать врач для выявления первичных признаков ОРВИ, проводиться проверка документов на отдых: санаторной путевки, справки об отсутствии коронавирусной инфекции, а также справки об отсутствии контакта с инфицированными.
"У туристов, которые привыкли договариваться с санаторием на месте, могут быть сложности, — говорит Майя Ломидзе. — Санатории несут уголовную ответственность, если они заселят без всех справок".
При этом карантин в Краснодарском крае продлили до 21 июня. До этого времени нельзя купаться в море, бассейны в санаториях также будут закрыты. За пределами своего номера и кабинета врача туристы обязаны соблюдать правила социального дистанцирования.
С 6 июня в регионе откроются парки, места общего пользования, набережные, некоторые пляжи, которые будут одобрены Роспотребнадзором. Но всех, кто приедет в регион без санаторной путевки и справок, ждут обсерваторы.
Когда для отдыхающих откроются другие регионы страны, сейчас неизвестно. Об этом будет сообщать Ростуризм.
Какие документы и справки нужны туристу для отдыха? И где их получить?
Прежде чем отправиться на отдых в санаторий, нужно получить у терапевта в поликлинике санаторно-курортную карту. Для этого придется пройти небольшое обследование, чтобы выявить сопутствующие заболевания и текущее состояние организма: общий анализ мочи и крови, анализ крови на сахар, флюорографию или рентген-снимок грудной клетки, ЭКГ, женщинам — заключение гинеколога.
Кроме того, необходимы две справки: справка об отсутствии у туриста COVID-19 (мазок из носоглотки, не путать с анализом на антитела, нужно получить не менее чем за двое суток до отъезда в санаторий) и справка об эпидокружении. Последняя свидетельствует о том, что турист не контактировал с заразившимися коронавирусом на протяжении 14 дней до ее выдачи.
"Это самая сложная справка, — объясняет Майя Ломидзе, — потому что на данный момент сложно ответить, как ее получить".
Если вдруг в санатории выявят инфицированного COVID-19, то его направят в медицинское учреждение.
Как путешественник может застраховать свое здоровье?
Чтобы обезопасить жизнь и здоровье в поездках, можно выбрать один или сразу несколько основных страховых продуктов — например, страхование для путешественников, добровольное медицинское страхование (ДМС) и страхование жизни и здоровья от несчастного случая.
"Классическое" страхование для путешественников ориентировано на зарубежные поездки и на оказание медицинской помощи при внезапных проблемах со здоровьем там. Так что объем этой помощи довольно ограничен и фактически направлен на купирование острой фазы для полноценного и полного лечения уже в "домашних условиях" и не в рамках данной программы, объяснил вице-президент Всероссийского союза страхователей Виктор Дубровин.
По такой логике как-то дополнительно страховаться при путешествиях по России ее гражданам не нужно — помощь окажут по полису обязательного медицинского страхования (ОМС) или ДМС, если второй у вас есть. И тем не менее некоторые компании все-таки предлагают страховаться и в поездках по родной стране — такие полисы, как правило, обещают более оперативную медицинскую помощь, оплату медико-транспортных расходов, а также компенсацию стоимости лекарств. Плюс их можно дополнить другими рисками путешествий — экстремальные виды отдыха, потеря багажа, гражданская ответственность и т.п.
Страхование ДМС — это более широкие программы, которые подразумевают именно полноценное лечение по аналогии с ОМС, но с лучшим сервисом и, как правило, в частных клиниках. Программы ДМС бывают разные по стоимости и, соответственно, по объему услуг. Некоторые даже могут включать и сервис за рубежом, но они будут еще дороже.
Страхование жизни чаще всего подразумевает денежную выплату из-за несчастного случая, диагностирования критического заболевания, инвалидности или смерти застрахованного лица. Размер компенсации определяется самим клиентом при заключении договора, а потратить эти деньги можно как угодно — и на лечение, и на реабилитацию, и на текущие расходы.
Стоит ли покупать в поездку страховку от нового коронавируса?
Еще в самом начале распространения нового коронавируса в России многие страховые компании сомневались, стоит ли создавать под него отдельный продукт. В итоге очевидно решили, что все-таки стоит — на рынке можно найти не одно такое предложение.
Здесь важно понимать, что "антикоронавирусные" страховки — продукты коробочные. То есть они не оценивают здоровье страхователя и его риски заболеть, а суммы возможных компенсаций ограничены двумя-тремя вариантами — в зависимости от стоимости полиса. При этом какой-то единой "антикоронавирусной" страховки на рынке не существует, обращает внимание Виктор Дубровин. Одни предлагают выплаты, даже если у вас просто диагностируют вирус SARS-CoV-2, другие — только при госпитализации, какие-то покрывают смерть, а какие-то — нет. Сравнивать условия придется самому.
Например, есть программы, в которых "под болезнью понимается заболевание группы (J00-J99) "Болезни органов дыхания" в соответствии с МКБ-10, при наличии положительной реакции на возбудитель из семейства коронавирусов". К этой группе относятся ОРВИ, ОРДС (острый респираторный дистресс-синдром), грипп, пневмония и т.п. Иными словами, даже если вы заразитесь вирусом, но симптомов не окажется и пневмонию вирус не спровоцирует, то платить страховая не станет, объяснил редактору ТАСС консультант одной из компаний. Здесь сам по себе коронавирус — не страховой случай.
Да и застраховаться могут не все желающие. Есть ограничения по возрасту: полис не оформят пожилым людям — после 60–70 лет и маленьким детям — до 5–7 лет. Плюс есть список исключений и по здоровью — онкология, ВИЧ, некоторые генетические, психические и другие заболевания.
Кроме того, страховка распространяется только на заболевание, которое диагностировали первый раз во время действия полиса. То есть если вам уже поставили диагноз, то после этого покупать полис в надежде на выплату поздно. У всех компаний, с чьими договорами ознакомилась редактор ТАСС, есть так называемая временная франшиза, то есть промежуток времени от момента покупки полиса до начала его действия, когда у вас может быть диагностировано заболевание.
Так что, как и с любой страховкой, следует внимательно читать правила страхования компании и непосредственно договор или полис, чтобы понимать, когда наступает страховой случай, какие есть ограничения, что нужно, чтобы подтвердить диагноз, и т.д. Найти эти документы можно на сайте страховой компании, хотя это и не всегда легко.
Основной минус "антикоронавирусной" страховки — страхование только от одного заболевания, считает Виктор Дубровин. В то время как большинство "классических" продуктов ориентировано на защиту от комплекса заболеваний, травм или их последствий. По его мнению, страховаться только от одного заболевания просто нелогично. Тем более что коронавирусы и так подпадают под условия стандартных программ. Например, страховка жизни и здоровья традиционно покрывает смерть и инвалидность I и II категории практически по любой причине. Лечение случаев SARS-CoV-2, впрочем, пока жестко регламентируется властями.
Но можно найти и плюс. Выплаты по такой страховке могут стать "подушкой", которая поможет компенсировать часть финансовых потерь на время болезни.
Но вообще если человек действительно хочет иметь защиту на случай заболевания или какой-то негативной ситуации, то правильнее страховаться от комплекса заболеваний или ситуаций, советуют страховщики.
Майя Ломидзе тоже отметила, что дополнительной страховки для путешествий по России не нужно, но по желанию оформить ее можно.
А что с ценами? Они выросли или опустились из-за пандемии?
По словам Майи Ломидзе, цены на санаторные путевки точно не опустятся.
"Если говорить о ценах на отдых в санаториях — они сопоставимы с прошлым годом. В большинстве случаев они не снизились, но и не сильно выросли. Сэкономить теоретически можно будет, выбрав самого дешевого перевозчика", — говорит она.
Ранее представители российской туротрасли заявили, что новые рекомендации Роспотребнадзора по организации работы учреждений сделают отдых безопасным, но повлияют на его стоимость: так, начальник управления по курорту и туризму администрации Кисловодска Ставропольского края Владимир Секирский предполагал, что цены на путевки могут возрасти до 40%.
На Кубани до 1 января 2021 года приостанавливается курортный сбор. Он равняется 10 рублям в сутки с человека старше 18 лет.
Карина Салтыкова, Арина Раскина