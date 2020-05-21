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Маску и перчатки не снимать, по салону не разгуливать. Что изменится для авиапассажиров

© Егор Алеев/ТАСС

Росавиация и Роспотребнадзор в рамках борьбы с коронавирусом сформировали рекомендации, которые вводят ограничения в самолетах и аэропортах. Снимать их предполагается в три этапа. Рассказываем, какие меры предосторожности необходимо будет соблюдать пассажирам. 

Первый этап

1
  • Пассажиры проходят на борт в защитных масках и перчатках, снимать которые нельзя в течение всего полета. На рейсах более трех часов бортпроводники выдают новые маски и забирают использованные. Последние собирают в герметичный контейнер для последующего обеззараживания и утилизации.
  • В салоне пассажиры снимают верхнюю одежду и размещают ее на полке для ручной клади, за исключением воздушных перевозок в регионах с отрицательными температурами наружного воздуха и в зависимости от используемого типа воздушного судна. Доставать верхнюю одежду во время полета без уважительной причины и информирования члена экипажа нельзя.
  • Посадка и высадка осуществляется с соблюдением социальной дистанции с учетом инфраструктурных возможностей аэропорта.
  • На линии контроля посадки или при входе на борт проводится бесконтактное измерение температуры, пассажиры с повышенной температурой в самолет не допускаются. При входе на борт пассажиры обрабатывают руки в перчатках одноразовыми салфетками с антисептиком, которые затем утилизируются в специальный контейнер. При заполнении он герметично запечатывается и передается наземным службам аэропорта для обеззараживания и утилизации.
  • Нельзя передвигаться по салону, исключение — посещение туалета. Режим "пристегните ремни" сохраняется во время всего полета.
  • Бортпроводник контролирует соблюдение режима "пристегните ремни" и дистанции в очереди в туалет. 
  • Питание на рейсах предоставляется либо в герметичной индивидуальной упаковке, либо разогревается на борту. Напитки должны быть в индивидуальной одноразовой посуде.
  • Питание, в том числе детское, и напитки, принесенные пассажирами, должны быть в герметичной упаковке.

Второй этап

2

На втором этапе сохраняются практически все ограничения. Разница лишь в том, что режим "пристегните ремни" действует как обычно.

Третий этап

3
  • Посадка на борт производится по обычной схеме без ограничений.
  • Отменяется бесконтактное измерение температуры.
  • Снимаются ограничения при посещении туалета.
  • Восстанавливается обычный порядок питания.
  • Пассажиры надевают маски и перчатки на все время полета, если на борту выявлен пассажир с повышенной температурой и симптомами инфекционного заболевания. 

 

 

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