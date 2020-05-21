Маску и перчатки не снимать, по салону не разгуливать. Что изменится для авиапассажиров

Росавиация и Роспотребнадзор в рамках борьбы с коронавирусом сформировали рекомендации, которые вводят ограничения в самолетах и аэропортах. Снимать их предполагается в три этапа. Рассказываем, какие меры предосторожности необходимо будет соблюдать пассажирам.
Первый этап
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- Пассажиры проходят на борт в защитных масках и перчатках, снимать которые нельзя в течение всего полета. На рейсах более трех часов бортпроводники выдают новые маски и забирают использованные. Последние собирают в герметичный контейнер для последующего обеззараживания и утилизации.
- В салоне пассажиры снимают верхнюю одежду и размещают ее на полке для ручной клади, за исключением воздушных перевозок в регионах с отрицательными температурами наружного воздуха и в зависимости от используемого типа воздушного судна. Доставать верхнюю одежду во время полета без уважительной причины и информирования члена экипажа нельзя.
- Посадка и высадка осуществляется с соблюдением социальной дистанции с учетом инфраструктурных возможностей аэропорта.
- На линии контроля посадки или при входе на борт проводится бесконтактное измерение температуры, пассажиры с повышенной температурой в самолет не допускаются. При входе на борт пассажиры обрабатывают руки в перчатках одноразовыми салфетками с антисептиком, которые затем утилизируются в специальный контейнер. При заполнении он герметично запечатывается и передается наземным службам аэропорта для обеззараживания и утилизации.
- Нельзя передвигаться по салону, исключение — посещение туалета. Режим "пристегните ремни" сохраняется во время всего полета.
- Бортпроводник контролирует соблюдение режима "пристегните ремни" и дистанции в очереди в туалет.
- Питание на рейсах предоставляется либо в герметичной индивидуальной упаковке, либо разогревается на борту. Напитки должны быть в индивидуальной одноразовой посуде.
- Питание, в том числе детское, и напитки, принесенные пассажирами, должны быть в герметичной упаковке.
Второй этап
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На втором этапе сохраняются практически все ограничения. Разница лишь в том, что режим "пристегните ремни" действует как обычно.
Третий этап
3
- Посадка на борт производится по обычной схеме без ограничений.
- Отменяется бесконтактное измерение температуры.
- Снимаются ограничения при посещении туалета.
- Восстанавливается обычный порядок питания.
- Пассажиры надевают маски и перчатки на все время полета, если на борту выявлен пассажир с повышенной температурой и симптомами инфекционного заболевания.