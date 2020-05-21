Маску и перчатки не снимать, по салону не разгуливать. Что изменится для авиапассажиров

Пандемия коронавируса нового типа

Власти Костромской области ужесточили требования к прибывающим в регион гражданам

Им запрещено в течение 14 дней по приезду посещать общественные места, включая аптеки и магазины, а приезжающим с детьми нужно иметь с собой справку о контактах и результатах тестов ребенка

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