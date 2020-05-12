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Пандемия коронавируса нового типа

Сочи в условиях пандемии сможет принять около 40 тыс. туристов

Принимать гостей смогут 65 санаториев с медицинской лицензией

СОЧИ, 12 мая. /ТАСС/. Город-курорт Сочи готов принять около 40 тыс. туристов с 1 июня 2020 года. Об этом сообщил глава Сочи Алексей Копайгородский в ходе совещания оперативного штаба Краснодарского края во вторник.

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"На сегодняшний день в нашем городе есть 65 санаториев, которые имеют медицинскую лицензию с общей койкоемкостью около 40 тыс. человек. У нас есть большой запас времени, чтобы к 1 июня они все были готовы", - сказал Копайгородский.

Он добавил, что с Роспотребнадзором будут сформированы единые требования и правила для данных предприятий с учетом выполнения всех санэпидемиологических мероприятий. Главами других курортных городов региона было отмечено, что в Геленджике находятся 23 предприятия, имеющие медицинскую лицензию, а в Анапе - около 52.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев отметил, что для туристов, которые начнут прибывать в город с 1 июня, должен осуществляться обязательный прямой трансфер с вокзала или аэропорта до санатория. "В регламенте мы должны это предусмотреть. Вышел с вокзала, показал путевку, и тут же его должны забрать. И там человек оздоравливается, но только в границах этого санаторно-курортного предприятия", - сказал он.

По словам Кондратьева в конце мая будет принято решение о том, стоит ли открывать парки, скверы и набережные на курортах края. Он также отметил, что решение будет принято в соответствии с задачей "не допустить вал путешественников". С 1 июня на территорию Краснодарского края можно будет въехать, попав сразу в обсерватор или предъявив путевку в санаторий.

Теги
РоссияКраснодарский крайПандемия коронавируса нового типа
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