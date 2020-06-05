Путин поручил Росприроднадзору тщательно проверить все места хранения нефтепродуктов в РФ

"Прошу Росприроднадзор скрупулезно проанализировать состояние аналогичных объектов по всей территории страны, а в случае необходимости - организовать проверки, в том числе с привлечением специалистов МЧС и правоохранительных органов", - дал поручение глава государства в начале встречи с экологами и зоозащитниками.

Он также поручил кабмину подготовить принципиальные изменения в природоохранное законодательство, чтобы в будущем предотвращать ЧС, подобные разливу нефтепродуктов в Норильске.

"Прошу правительство совместно с парламентариями завершить работу по внесению в природоохранное законодательство принципиальных изменений, которые позволят предотвращать подобные ситуации в будущем", - сказал российский лидер.

По его словам, сделать это нужно в самое ближайшее время, до конца текущей парламентской сессии.