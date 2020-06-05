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Разлив топлива на ТЭЦ в Норильске
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Путин поручил Росприроднадзору тщательно проверить все места хранения нефтепродуктов в РФ

Президент также поручил кабмину подготовить принципиальные изменения в природоохранное законодательство

НОВО-ОГАРЕВО, 5 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин дал поручение Росприроднадзору тщательно проверить все места хранения нефтепродуктов в России.

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"Прошу Росприроднадзор скрупулезно проанализировать состояние аналогичных объектов по всей территории страны, а в случае необходимости - организовать проверки, в том числе с привлечением специалистов МЧС и правоохранительных органов", - дал поручение глава государства в начале встречи с экологами и зоозащитниками.

Он также поручил кабмину подготовить принципиальные изменения в природоохранное законодательство, чтобы в будущем предотвращать ЧС, подобные разливу нефтепродуктов в Норильске.

"Прошу правительство совместно с парламентариями завершить работу по внесению в природоохранное законодательство принципиальных изменений, которые позволят предотвращать подобные ситуации в будущем", - сказал российский лидер.

По его словам, сделать это нужно в самое ближайшее время, до конца текущей парламентской сессии.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияРазлив топлива на ТЭЦ в Норильске
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