Reuters: мониторинговый комитет ОПЕК+ рассмотрит продление майской квоты до конца августа

ТАСС, 6 июня. Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ на встрече 18 июня рассмотрит возможность продления максимального уровня сокращения добычи нефти до конца августа. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

Кроме того, агентство отмечает, что Ирак согласился выполнить свои обязательства по квоте и компенсировать избыточную добычу нефти в мае - июне дополнительными сокращениями в июле - сентябре.

Как ранее сообщил ТАСС, проект финального коммюнике с субботнего заседания стран ОПЕК, копия которого имеется в распоряжении ТАСС, одобрен министрами. В нем рекомендовано продлить максимальный уровень сокращения добычи еще на один месяц, до конца июля.

Заседание ОПЕК+ проходит в субботу впервые с момента заключения в апреле этого года сделки о сокращении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки. Основной вопрос повестки - продление текущих параметров соглашения и после июня, как минимум на месяц.