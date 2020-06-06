Бурятия направит в 2021 году более 400 млн рублей на реконструкцию Национальной библиотеки

ТАСС, 6 июня. Власти Бурятии направят почти 600 млн рублей на реконструкцию старого корпуса Национальной библиотеки региона, из них около 400 млн рублей - в 2021 году. Об этом сообщает в субботу пресс-служба республиканского правительства.

Новое здание Национальной библиотеки Бурятии открыли в субботу, при этом глава республики Алексей Цыденов во время встречи президента РФ Владимира Путина с деятелями культуры сообщил, что на проект направили свыше 600 млн рублей. Глава государства в ответ указал, что располагает информацией о выделении из федерального бюджета 1 млрд рублей. Путин также поинтересовался, куда были направлены остальные средства.

"После перемещения книжного фонда в новый корпус в этом году началась реконструкция старого корпуса библиотеки. В 2020 году на работы выделено более 161 млн рублей, в 2021 году запланировано еще 433 млн рублей. В общем реконструкция всего библиотечного комплекса будет осуществлена на общую сумму свыше 1,3 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Строительство нового корпуса Национальной библиотеки Бурятии, а также подземного книгохранилища и перехода к старому зданию велось с 2016 года на средства федеральной целевой программы "Развитие культуры и туризма" и республиканского бюджета. Из федерального бюджета на проект был направлен 1 млрд рублей, остальные средства выделяет регион.

В новом шестиэтажном корпусе, получившем литер "Б", разместились абонемент, каталожный зал, учебный компьютерный класс, региональный центр Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина, музыкальная гостиная, отдел литературы по искусству, центр доступа к социально значимой информации, сектор оцифровки и отдел редкой книги.

Национальная библиотека Бурятии была создана в сентябре 1881 года по инициативе интеллигенции города Верхнеудинска (прежнее название Улан-Удэ). За более чем 130-летнюю историю библиотека превратилась в современный книжный и культурный центр. В ее фондах насчитывается 1,3 млн книг, документов, аудио- и видеоматериалов, в том числе памятники письменности Востока на старомонгольском языке, книги из собраний декабристов, сосланных на поселение в Забайкалье, и многие другие раритеты.