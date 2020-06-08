Мишустин поручил подготовить законопроект для предотвращения разливов нефтепродуктов

"Президент поручил правительству совместно с парламентариями в самые короткие сроки завершить работу по внесению изменений в природоохранное законодательство <…> Необходимо провести эту работу в кратчайшие сроки, чтобы мы могли представить поправки в Государственную думу до окончания текущей парламентской сессии", - поручил глава кабмина на оперативном совещании с вице-премьерами в понедельник.

Мишустин также добавил, что указанные поправки должны быть направлены на то, чтобы исключить ситуации, подобные произошедшей в Норильске, в будущем и обеспечить безопасность. Глава правительства поручил вице-премьеру Виктории Абрамченко координировать эту работу и держать ее на личном контроле.

Премьер-министр напомнил о том, что в Красноярском крае в результате повреждения резервуара произошел разлив нефтепродуктов в реку близ Норильска. По его словам, на ликвидацию последствий будет затрачено немало ресурсов, сил и времени. Президент Владимир Путин уже поручил принять ряд оперативных мер для того, чтобы свести ущерб к минимуму. "МЧС, Морской спасательной службой и привлеченными по приглашению "Норильского никеля" специалистами и компанией "Газпром нефть" оперативно организован завоз технических средств для сбора нефтепродуктов, а также площадки временного хранения загрязненного грунта", - констатировал Мишустин, отметив, что работа идет под жестким контролем всех служб и ведомств.

"В ближайшее время Ростехнадзор и Росприроднадзор проведут анализ деятельности компаний, в работе которых есть риск нанесения подобного ущерба природе и в случае необходимости организуют соответствующие проверки соблюдения экологического законодательства", - заключил Мишустин.