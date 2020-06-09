Эксперты: число посетителей открывшихся в Москве в июне магазинов одежды упало в 3-4 раза

"В Москве первая неделя после периода карантина никакого значительного эффекта отложенного спроса не продемонстрировала.Трафик остается низким, и в сравнении с аналогичным периодом прошлого года он упал в два-три раза внутри торговых центров. В магазины одежды и обуви в течение первой недели июня 2020 зашло в три-четыре раза меньше покупателей в сравнении с показателями прошлого года", - отметила генеральный директор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс.

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Магазины одежды и обуви в первую неделю работы непродуктового ретейла в Москве посетило в три-четыре раза меньше покупателей, чем в прошлом году с 1 по 7 июня, сообщили ТАСС опрошенные эксперты.

Эти данные подтверждает и президент и основатель Baon Илья Ярошенко. По его словам, в центральных ТЦ города трафик в магазинах "мизерный" - снижение составило до 20-30% от прошлогоднего уровня. "Небольшие ТЦ рядом с транспортом - снижение "всего" на 30-40%. Прогноз по выручке в июне - минус 30% LFL год к году. Август и сентябрь - минус 20-30%. И это по открытым точкам", - отметил он.

При этом магазины товаров для дома, напротив, в первые дни после открытия ощутили интерес клиентов, которые несколько месяцев откладывали покупки. Так, в Ikea отметили незначительное снижение посещаемости магазинов после открытия, а небольшой спад связывают с действующими санитарными ограничениями из-за пандемии. "Трафик за первые дни работы был чуть ниже в сравнении с аналогичным периодом до физического закрытия магазинов - порядка 90%. Это связано с тем, что многие покупатели пока предпочитают покупать онлайн, и мы достаточно активно оповещали покупателей о том, что количество посетителей в магазинах будет ограничено, ввели запись на ряд услуг и ориентировали их на покупки онлайн. В магазине "ИКЕА Теплый стан" во все дни после открытия и в выходные он был примерно одинаковым, в "ИКЕА Ходынское поле", который находится внутри торгового центра Авиапарк, в первый день трафик был выше, чем в выходные, затем снизился 4-5 июня, и снова поднялся на 20% в выходные", - отметили в компании.

Самыми продаваемыми за первые дни после открытия товарами в сети стали кухни - их продажи выросли в 5,5 раза по сравнению с периодом самоизоляции, и почти на 50% по сравнению с обычным днем до закрытия магазинов для покупателей. Продажи кроватей и матрасов возросли в четыре и более чем в 2,5 раза, диванов - примерно в четыре раза и в два раза, офисной мебели - в три и более чем в два раза соответственно. Значительный рост также наблюдался в категории товаров для хранения - их продажи повысились в 3,5 раза по сравнению с периодом самоизоляции и более чем в два раза по сравнению с обычным днем до физического закрытия магазинов.

"Вероятно, рост спроса на эти товары связан с тем, что во время самоизоляции многие люди посвятили свое время обустройству дома и ощутили необходимость оптимизации домашнего хранения и использования новых решений для поддержания порядка", - сообщили агентству в Ikea. Абсолютным же лидером по объему продаж снова стала акула "Блохэй". Продажи этого товара выросли в 5,5 раза по сравнению с периодом самоизоляции и в три раза по сравнению с обычным днем до временного закрытия магазинов.

При этом, по словам главы FCG, не стоит ожидать активности покупателей в долгосрочной перспективе - ее подъем продлится от двух до четрыех недель на фоне накопившихся задач и эйфории от выхода "на свободу". За кратковременной активностью последует снижение темпов восстановления спроса, связанное с фактическим сокращением располагаемых доходов у людей, обеспокоенностью своим положением.

"Так как пропускной режим с 9 июня отменяется, то никаких регламентов, останавливающих от посещения ТЦ, уже не будет. Прошедшую неделю можно условно назвать тренировочной и подготовительной как для магазинов, так и для покупателей. И именно неделя после отмены пропусков является стартовой и должна наглядно показать градус потребительской активности. Если посещаемость магазинов в течение лета поднимется с 25-30% до 50-70% от посещаемости прошлого года - это будет весьма позитивным показателем. На полное восстановление спроса можно рассчитывать не ранее сезона SS2021, то есть весенне-летнего сезона следующего года, и то при самом благоприятном экономическом и эпидемиологическом сценарии развития событий", - считает эксперт.

Почувствовал ли спад онлайн-ретейл?

Онлайн-ретейлеры отмечают стабильный спрос на товары, несмотря на открытие непродуктовой розницы в Москве. Так, на маркетплейсе "Беру" у москвичей особой популярностью пользовались продукты и товары для дома и красоты, дачные и спортивные товары - количество заказов садовой техники 7 июня выросло на 35% по сравнению с 31 мая, количество заказов в категории "велоспорт" 7 июня выросло на 29% по сравнению с 31 мая. По мнению экспертов маркетплейса, интерес к дачным и спортивным товарам обусловлен теплой погодой, активной загородной жизнью и снятием ряда ограничений - москвичи продолжают обустраивать дачи и начинают заниматься спортом на природе.

Wildberries и Lamoda продолжают фиксировать рост спроса на одежду и обувь. Продажи в этой категории на Wildberries выросли более чем в пять раз в годовом сопоставлении с 1 по 7 июня. Среди наиболее динамично растущих категорий в этот период на площадке - товары для здоровья (рост в штуках в 43 раза в годовом сравнении), инструменты (в 35 раз), продукты питания (в 33 раза), садовая техника (в 18 раз), товары для животных (в 12 раз), товары для рукоделия (в 11 раз), сантехника (в 10 раз) и товары для праздника (в 9 раз).

На Lamoda, по словам управляющего коммерческого директора Александры Артюшкиной, с началом лета выросли продажи игрушек, товаров для занятий спортом и продовольствия. Фаворитами покупателей в категории одежды на первой неделе лета стали платья, джинсы и футболки, в обуви - кроссовки, кеды, туфли и сандалии. В товарах для красоты чаще всего приобретали парфюмерию, а из спортивного оборудования - фитнес-коврики. Самыми популярными товарами для дома стали пледы, среди игрушек - конструкторы, а среди продовольственных товаров - кофе, гранола и чайные напитки.

"В отдельных группах товаров спрос возвращается к стабильным показателям - например, на устройства для косметических процедур; при этом продажи спортивных товаров остаются на высоком уровне, что, скорее всего, связано с началом летнего сезона, когда популярны тренировки на свежем воздухе. После окончания пандемии отношение к онлайну больше не будет прежним. Удобство e-commerce оценили и предприниматели (мы фиксируем большой приток селлеров на маркетплейс), и пользователи - в марте-апреле на Ozon пришло рекордное число новых клиентов", - отметила заместитель генерального директора по связям с индустрией в Ozon Мария Заикина.

В "М.Видео-Эльдорадо" отмечают, что люди все меньше разделяют опыт онлайн-шоппинга и покупок в магазине, становятся "мультиканальными", пандемия только усилила этот One Retail-тренд. Это удобно, когда можно онлайн, дома или даже в дороге, выбрать нужный товар, и забрать его через 15 минут в магазине, или, наоборот, в магазине сравнить несколько моделей техники и со своего смартфона или смартфона продавца сравнить цены на других площадках и тут же оплатить, не обращаясь на кассу.