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Счетная палата предложит правительству методы решения проблемы бедности в России

По словам Алексея Кудрина, запланировано около 2 тыс. мероприятий

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Счетная палата проанализирует национальные цели по снижению бедности в России к 2024 году и по росту реальных доходов и пенсий и предложит правительству методы достижения этих целей, сообщил в интервью ТАСС глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.

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"В ближайшее время мы опубликуем наш доклад по анализу национальных целей по снижению бедности в два раза к 2024 году и по реальному росту доходов и пенсий. Мы проанализировали все меры правительства в этом направлении, это глубокий анализ - там около 2 тысяч разнообразных мероприятий, которые имеют отношение к этой проблеме. Мы выявили, что реально делается, что - нет. Что имеет доказанный эффект, действительно поможет бедным", - сказал он.

Отвечая на вопрос о том, предложит ли Счетная палата правительству методы и инструменты для решения проблемы бедности и падения реальных доходов населения, Кудрин отметил: "Да, мы выскажем по этому поводу свое собственное мнение. Здесь особенно важны методы и инструменты, которые позволяют в принципе делать выводы о том, являются ли данные наборы мер достаточными для достижения целей. В отсутствие их нельзя принимать обоснованные решения и делать какие-либо корректировки".

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РоссияКудрин, Алексей Леонидович
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