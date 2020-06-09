Счетная палата РФ будет проверять деятельность международных организаций

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Счетная палата России выходит на рынок международного аудита: в этом году планирует проверку Организации Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО) и участие в тендерах на аудит Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Всемирной торговой организации (ВТО) и других, заявил в интервью ТАСС глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

"В департаменте финансового аудита у нас создан новый отдел по проверке международных организаций. Мы за последние два года приобрели новую компетенцию - проведение международного аудита. У нас отобрана команда, в которой владеют иностранными языками, обладают международными методами анализа. В мире на аудит международных организаций проходят десятки тендеров - будем смело в них участвовать. В ноябре прошлого года мы уже победили в одном, уже спланирована проверка специализированного учреждения - ЮНИДО. Это новая компетенция Счетной палаты, соответствующая стандартам международного уровня", - сказал Кудрин.

По его словам, Китай, Чили и Филиппины делились со Счетной палатой опытом проведения аудита международных организаций, организовывали мастер-классы.

Отвечая на вопрос, намерена ли Счетная палата проводить аудит ВОЗ и ВТО, Кудрин сказал: "Да, абсолютно верно. Мы планируем выходить на эти тендеры".

"Уверен в профессионализме нашей команды, ее подготовку осуществляла компания PwC, на обучении разбирали кейсы, методы, подходы", - заключил глава Счетной палаты.