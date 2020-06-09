Власти Москвы рассчитывают, что экономика города вернется к докризисным показателям к июлю

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Власти Москвы рассчитывают, что экономика города может вернуться к показателям, которые были до введения ограничений из-за коронавируса, уже к июлю. Об этом сообщил заместитель мэра столицы Владимир Ефимов в эфире телеканала "Россия-24".

"Я думаю, что к июлю мы должны выйти на те значения, которые мы наблюдали в марте, до введения ограничений", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.