Власти Москвы рассчитывают, что экономика города вернется к докризисным показателям к июлю

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Власти Москвы рассчитывают, что экономика города может вернуться к показателям, которые были до введения ограничений из-за коронавируса, уже к июлю. Об этом сообщил заместитель мэра столицы Владимир Ефимов в эфире телеканала "Россия-24".
"Я думаю, что к июлю мы должны выйти на те значения, которые мы наблюдали в марте, до введения ограничений", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
Ефимов отметил, что есть сферы, которые с учетом введенных ограничений не смогут выйти на прежние объемы, но они не сильно пострадают. Например, сфера общественного питания, которая возвращается к нормальной работе в городе постепенно - сначала летние веранды, потом уже основные залы. Есть дополнительные требования по расстановке столов, поэтому можно ожидать снижения количества посадочных мест.
В Москве с 5 марта ввели режим повышенной готовности из-за ситуации с коронавирусом, а позднее и ряд ограничений, однако с середины мая власти стали смягчать их, поскольку эпидситуация улучшилась. Постепенно были открыты промпредприятия и стройки, многие МФЦ, объекты сфер услуг и торговли.