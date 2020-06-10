Более 100 тыс. сотрудников соцучреждений получили выплаты за работу в пандемию

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Порядка 100 тыс. сотрудников социальных учреждений - домов-интернатов для пожилых людей, инвалидов - получили выплаты за работу в учреждениях, которые были переведены в закрытый режим работы. Общая сумма выплат составила более 2,8 млрд рублей, сообщили журналистам в пресс-службе Минтруда в среду.

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"Перечислены выплаты 100 тыс. сотрудников соцучреждений, которые изолировались вместе со своими подопечными. Общая сумма выплат на сегодняшний момент составляет порядка 2,8 млрд рублей. Работникам оплачивается каждая смена, проведенная в учреждении, перешедшем на закрытый режим работы", - сказал министр труда и социальной защиты Антон Котяков, которого цитирует пресс-служба министерства.

В Минтруде напомнили, что обязательным условием для получения таких выплат является работа в 14-дневной смене внутри учреждения без ухода домой для минимизации риска заражения проживающих там граждан. Период расчета выплат - с 15 апреля по 15 июля 2020 г.

"Врачи в таких соцучреждениях дополнительно получают по 40 тыс. рублей за каждую такую смену, а если во время смены врачи оказывали помощь гражданам, заразившимся коронавирусной инфекцией, то доплата составляет 60 тыс. рублей за смену. Соцработники, педагоги и средний медперсонал дополнительно получают по 25 тыс. рублей за смену, если во время смены эти сотрудники помогали гражданам, заразившимся коронавирусной инфекции, то доплата будет увеличена до 35 тыс. рублей. Младший медперсонал получает по 15 тыс. рублей за смену и 20 тыс. рублей, соответственно, а технический персонал - по 10 тыс. рублей и 15 тыс. рублей соответственно", - добавили в министерстве.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что стимулирующие выплаты для сотрудников социальных учреждений, принимающих участие в работе по борьбе с пандемией коронавируса, будут освобождены от НДФЛ.