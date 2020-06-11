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Поступления налогов в консолидированный бюджет Татарстана снизились на 32 млрд рублей

Больше всего уменьшились поступления налогов от предприятий нефтяной отрасли и нефтепереработки

КАЗАНЬ, 11 июня. /ТАСС/. Налоговые поступления в консолидированный бюджет Татарстана из-за пандемии коронавируса с начала 2020 года уменьшились на 32,2 млрд рублей. Об этом сообщил в четверг на заседании Госсовета республики министр финансов региона Радик Гайзатуллин.

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"Если посмотреть по итогам пяти месяцев, то, в принципе, у нас самый большой объем получился из всех субъектов по налогу на прибыль - это у нас составляет порядка 25 млрд рублей. В целом уменьшение у нас составило по всем налогам по консолидированному бюджету 32,2 млрд рублей", - сказал он.

При этом самое большое снижение показали поступления налогов от нефтяной отрасли и нефтепереработки - это 21 млрд рублей или 80% от всего объема снижения.

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РоссияТатарстанПандемия коронавируса нового типа
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