Белозерцев сообщил, что в Пензенской области создано более 10 тыс. вакансий

ТАСС, 11 июня. В Пензенской области зарегистрировано около 18 тыс. безработных, при этом в регионе есть около 10 тыс. вакансий. Об этом сообщил в четверг глава региона Иван Белозерцев на встрече с президентом России Владимиром Путиным в режиме видеоконференции.

"У нас сейчас имеется более 10 тыс. свободных вакансий, прежде всего в сельском хозяйстве, в социальной сфере, здравоохранении, ЖКХ и строительстве", - отметил Белозерцев.

Он пояснил, что в Пензенской области зарегистрировано порядка 18 тыс. безработных. "Мы внимательно проанализировали прирост с марта, примерно половина от вновь зарегистрированных - 43% - это те люди, которые или не работали, или находились в серой зоне, 25% - это пензенцы, которые реально потеряли работу с 1 марта", - добавил Белозерцев.

Он сообщил, что во время пандемии коронавируса в регионе не прекращалась работа предприятий аграрного комплекса, производств, выполняющих оборонный заказ и предприятий-экспортеров, все компании соблюдали санитарные нормы. "Для Пензенской области эти отрасли имеют ключевое значение", - подчеркнул губернатор.