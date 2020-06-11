Сбербанк восстановил работу своих сервисов

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Клиенты Сбербанка в течение нескольких минут могли столкнуться с проблемами при пользовании ряда сервисов кредитной организации, сейчас все системы банка работают в штатном режиме. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Сбербанка.

"В течение нескольких минут некоторые клиенты могли столкнуться с замедлением в работе отдельных сервисов банка. В настоящее время все системы работают штатно. Приносим извинения за доставленные неудобства", - сказали в пресс-службе.

Ранее в четверг, согласно данным сервиса Downdetector, в 19:05 мск число жалоб на интернет-сервисы Сбербанка достигало 619, а к 19:20 мск их число снизилось до 351. Наиболее активно сообщали о неполадках в западной и южной частях России, в частности в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре и др. Большая часть пользователей (68%) жаловались, что не могут войти в систему. Еще 19% сообщали о невозможности перевода денег, 12% сообщали о сбое всех сервисов.