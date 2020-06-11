В Microsoft заявили, что не продадут полиции США технологию распознавания лиц

ТАСС, 11 июня. Американская технологическая корпорация Microsoft не продаст правоохранительным органам США свою технологию распознавания лиц до тех пор, пока в США не будет разработано законодательство, регламентирующее использование полицейскими этой системы. Об этом в четверг в интервью газете The Washington Post заявил президент компании Брэд Смит.

"Мы не продадим систему распознавания лиц полиции США до тех пор, пока не появится основанный на правах человека национальный закон, который будет регулировать использование этой технологии", - заявил Смит.

Ранее американские корпорации IBM и Amazon также отказались от продажи правоохранительным органам технологий распознавания лиц. В частности, Amazon заявила, что в течение одного года не будет позволять полицейским управлениям в США использовать разработанное ею приложение Rekognition, которое ранее неоднократно подвергалось критике за недостаточную точность распознавания лиц темнокожих.

В США в последние недели уделяют особое внимание работе полиции и возможному ущемлению стражами порядка прав темнокожих. Одной из причин этого стала смерть афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота). Стражи порядка использовали при его задержании 25 мая жесткий удушающий прием. Вскоре после этого афроамериканец умер в больнице.

После смерти Флойда в ряде штатов начались акции протеста против ущемления прав темнокожих, имели место столкновения с полицией, многочисленные случаи мародерства и вандализма.