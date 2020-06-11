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Беспорядки в США из-за смерти Джорджа Флойда

Глава Apple обещал потратить $100 млн на искоренение расового неравенства в компании

Инициатива предусматривает увеличение представителей этнических меньшинств в штате компании
Глава Apple Тим Кук EPA-EFE/MONICA DAVEY
Описание
Глава Apple Тим Кук
© EPA-EFE/MONICA DAVEY

НЬЮ-ЙОРК, 11 июня. /ТАСС/. Американская компания Apple обещала израсходовать $100 млн на свой новый проект, посвященный борьбе с расовым неравноправием, на фоне протестов, вызванных смертью в Миннеаполисе (штат Миннесота) афроамериканца Джорджа Флойда. Об этом объявил в четверг на своей странице в Twitter глава компании Тим Кук.

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"Неоконченная работа, направленная на достижение расовых равенства и справедливости, требует от нас дать отчет. Эту ситуацию надо изменить, поэтому Apple берет на себя обязательство быть движущей силой процесса таких перемен. Я горд возможностью объявить сегодня об инициативе, посвященной расовым равноправию и справедливости в Apple", - написал Кук.

Инициатива предусматривает увеличение представительства этнических меньшинств в штате компании и укрепление партнерских связей с фирмами-поставщиками, владельцами которых являются темнокожие предприниматели. По данным Apple, доля этнических меньшинств (за исключением выходцев из стран Азии и Юго-Восточной Азии) составляет 24% от общей численности ее персонала на территории США и 31% от количества только что принятых на работу сотрудников.

 

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СШАБеспорядки в США из-за смерти Джорджа Флойда
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